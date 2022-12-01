«Свайпаешь, совпадают интересы – вы уже подруги». С какими идеями выступали молодые стартаперы в конкурсной программе Белагропромбанка?
Новости Беларуси. К успеху с Белагропромбанком. Легко ли вырастить бизнес за девять месяцев? Непросто, но возможно. Сотни инновационных идей талантливых бизнесменов, десятки профессиональных коучей и лишь один шанс осуществить заветную мечту. Республиканская конкурсная программа «Стартап-марафон» – уникальный интенсив, аналогов которому нет в стране, вызвал невиданный ажиотаж. О тех, кто преодолел путь от бизнес-мечты до бизнес-плана, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Фаундер стартапа Inspire Кристина не испугалась сложностей и пробовала свои силы в номинации Creative. Насколько мне известно, вы разрабатывали приложение для поиска подруг. Откуда такая идея? С поиском второй половинки все понятно, но подруги – неужели возможно найти подругу по приложению?
Для многих в реальности достаточно сложно найти нового человека
Кристина Духович, фаундер стартапа Inspire, участник «Стартап-марафона»:
Inspire – как раз таки один из тех проектов, который пришел в «Стартап-марафон» на уровне идеи. Хороший пример того, что можно прийти в «Стартап-марафон», пройти весь этап, дойти до демодня, выступить и стать финалистом. Идея заключается в поиске единомышленниц. Нетворкинг-приложение для девушек, которое позволяет найти человека быстро.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Какой принцип работы? Свайпаешь, совпадают интересы – вы уже подруги? Какой алгоритм у этого приложения?
Кристина Духович:
Именно свайпать необходимо, чтобы найти ту самую девушку, которая отвечает твоим ценностям и интересам. Да, ты заполняешь определенную таблицу.
Наталья Надольская:
Я очень извиняюсь, это своего рода Tinder для девушек?
Кристина Духович:
В хорошем смысле, да.
Алеся Лакина:
Мне кажется, просто наши подруги – мы выбираем себе подруг и друзей из нашего окружения по общим интересам. Как это возможно сделать в приложении?
Кристина Духович:
Приложение будут включать также большой блок сообществ. Если на старте «Стартап-марафона» начиналось что-то вроде Tinder для девушек, то сейчас это большое приложение, в котором будут включаться разнообразные женские сообщества и смогут развивать там свои сети. Если возвращаться к вопросу, почему в приложении, потому что для многих девушек в реальности достаточно сложно найти нового человека вокруг себя. У многих есть страх обратиться, начать знакомство именно с девушкой, просто написать кому-то в соцсети. Поэтому приложение будет решать эту проблему.
«Стартап-марафон» дал хорошую среду для нетворкинга
Наталья Надольская:
Кристина, мне интересно, как вас встретили в банке? Вы пришли с довольно необычной идеей, может быть, даже на фоне других стартапов. Не подшучивали над вами?
Кристина Духович:
Нет, никогда. На самом деле «Стартап-марафон» стал такой хорошей платформой для развития моего стартапа. Потому что я пришла без знаний в области развития стартапа. «Стартап-марафон» дал хорошую среду для нетворкинга. Это была среда, в которой я смогла пообщаться с людьми, получить от них знания, у тех, у кого уже получилось или кто на шаг впереди меня. В том числе «Стартап-марафон» дал нам базу знаний – это огромное количество тренингов мы получили, благодаря которым получился тот результат, который сейчас есть.
«Интерес к этому приложению есть»
Наталья Надольская:
Сколько человек работает в вашей команде и какие ближайшие перспективы? Как будете продвигать свое приложение?
Кристина Духович:
Сейчас двое. Мы нашли выход, на самом деле. На демодне я думала, что нам необходимы инвестиции для того, чтобы разработать проект. Как раз таки на демодне благодаря нетворкингу удалось получить совет, как можно это сделать быстрее, дешевле. Сейчас со следующей недели я буду сама к этому приступать и это приложение уже создавать.
Алеся Лакина:
Виктория, Юлия, вы как девушки заинтересовались бы таким приложением?
Наталья Надольская:
Я заинтересовалась приложением Кристины. Вы мне потом скажите, как его скачать.
Кристина Духович:
Хорошо.
Виктория Барисевич, менеджер управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк»:
Вообще, женское сообщество – это какая-то нереальная сила. Поэтому интерес к этому приложению есть. Проект достаточно интересный. Я уверена, что он обязательно заработает и все получится. Это будет первое приложение вообще, наверное, в истории, где соберутся самые сильные, энергичные женщины не только нашей страны, но и всего мира.
Дмитрий Примак, начальник управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк»:
Только после этого разрешат нам мужчинам туда к ним подключиться. Мы с нетерпением ждем, когда стартап достигнет этого этапа развития.
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