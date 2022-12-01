«Свайпаешь, совпадают интересы – вы уже подруги». С какими идеями выступали молодые стартаперы в конкурсной программе Белагропромбанка?

Новости Беларуси. К успеху с Белагропромбанком. Легко ли вырастить бизнес за девять месяцев? Непросто, но возможно. Сотни инновационных идей талантливых бизнесменов, десятки профессиональных коучей и лишь один шанс осуществить заветную мечту. Республиканская конкурсная программа «Стартап-марафон» – уникальный интенсив, аналогов которому нет в стране, вызвал невиданный ажиотаж. О тех, кто преодолел путь от бизнес-мечты до бизнес-плана, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Фаундер стартапа Inspire Кристина не испугалась сложностей и пробовала свои силы в номинации Creative. Насколько мне известно, вы разрабатывали приложение для поиска подруг. Откуда такая идея? С поиском второй половинки все понятно, но подруги – неужели возможно найти подругу по приложению? Для многих в реальности достаточно сложно найти нового человека

Кристина Духович, фаундер стартапа Inspire, участник «Стартап-марафона»:

Inspire – как раз таки один из тех проектов, который пришел в «Стартап-марафон» на уровне идеи. Хороший пример того, что можно прийти в «Стартап-марафон», пройти весь этап, дойти до демодня, выступить и стать финалистом. Идея заключается в поиске единомышленниц. Нетворкинг-приложение для девушек, которое позволяет найти человека быстро. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Какой принцип работы? Свайпаешь, совпадают интересы – вы уже подруги? Какой алгоритм у этого приложения? Кристина Духович:

Именно свайпать необходимо, чтобы найти ту самую девушку, которая отвечает твоим ценностям и интересам. Да, ты заполняешь определенную таблицу. Наталья Надольская:

Я очень извиняюсь, это своего рода Tinder для девушек?

Кристина Духович:

В хорошем смысле, да. Алеся Лакина:

Мне кажется, просто наши подруги – мы выбираем себе подруг и друзей из нашего окружения по общим интересам. Как это возможно сделать в приложении? Кристина Духович:

Приложение будут включать также большой блок сообществ. Если на старте «Стартап-марафона» начиналось что-то вроде Tinder для девушек, то сейчас это большое приложение, в котором будут включаться разнообразные женские сообщества и смогут развивать там свои сети. Если возвращаться к вопросу, почему в приложении, потому что для многих девушек в реальности достаточно сложно найти нового человека вокруг себя. У многих есть страх обратиться, начать знакомство именно с девушкой, просто написать кому-то в соцсети. Поэтому приложение будет решать эту проблему. «Стартап-марафон» дал хорошую среду для нетворкинга

Наталья Надольская:

Кристина, мне интересно, как вас встретили в банке? Вы пришли с довольно необычной идеей, может быть, даже на фоне других стартапов. Не подшучивали над вами? Кристина Духович:

Нет, никогда. На самом деле «Стартап-марафон» стал такой хорошей платформой для развития моего стартапа. Потому что я пришла без знаний в области развития стартапа. «Стартап-марафон» дал хорошую среду для нетворкинга. Это была среда, в которой я смогла пообщаться с людьми, получить от них знания, у тех, у кого уже получилось или кто на шаг впереди меня. В том числе «Стартап-марафон» дал нам базу знаний – это огромное количество тренингов мы получили, благодаря которым получился тот результат, который сейчас есть. «Интерес к этому приложению есть» Наталья Надольская:

Сколько человек работает в вашей команде и какие ближайшие перспективы? Как будете продвигать свое приложение?

Кристина Духович:

Сейчас двое. Мы нашли выход, на самом деле. На демодне я думала, что нам необходимы инвестиции для того, чтобы разработать проект. Как раз таки на демодне благодаря нетворкингу удалось получить совет, как можно это сделать быстрее, дешевле. Сейчас со следующей недели я буду сама к этому приступать и это приложение уже создавать. Алеся Лакина:

Виктория, Юлия, вы как девушки заинтересовались бы таким приложением? Наталья Надольская:

Я заинтересовалась приложением Кристины. Вы мне потом скажите, как его скачать. Кристина Духович:

Хорошо.

Виктория Барисевич, менеджер управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк»:

Вообще, женское сообщество – это какая-то нереальная сила. Поэтому интерес к этому приложению есть. Проект достаточно интересный. Я уверена, что он обязательно заработает и все получится. Это будет первое приложение вообще, наверное, в истории, где соберутся самые сильные, энергичные женщины не только нашей страны, но и всего мира.