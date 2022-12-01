Порядка 70% военнообязанных прошли проверку учётных данных

Новости Беларуси. Более миллиона военнообязанных прошли плановую проверку учетных данных. Это порядка 70 % из состоящих на военном учете. Компания продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовал уже второй этап. Он проходит непосредственно в комиссариатах и сельских исполнительных комитетах. Как ранее сообщили в Министерстве обороны, в течение декабря сверку данных пройдут все без исключения военнообязанные.