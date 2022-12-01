Порядка 70% военнообязанных прошли проверку учётных данных
Новости Беларуси. Более миллиона военнообязанных прошли плановую проверку учетных данных. Это порядка 70 % из состоящих на военном учете. Компания продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стартовал уже второй этап. Он проходит непосредственно в комиссариатах и сельских исполнительных комитетах. Как ранее сообщили в Министерстве обороны, в течение декабря сверку данных пройдут все без исключения военнообязанные.
Александр Шальпук, начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Отмечается высокая активность явки военнообязанных. Многие граждане прибывают в военный комиссариат без личного оповещения, узнав о необходимости явиться в военный комиссариат из СМИ, от родственников или знакомых. Для удобства граждан работа военных комиссариатов организована в вечернее время, а также в выходные дни. Процедура занимает не более 15 минут.
Сверка учетных данных – мероприятие ежегодное и плановое. В военном ведомстве подчеркивают: вызов в военкоматы не связан с отправкой на сборы. После уточнения информации граждане возвращаются по месту работу или жительства.
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