Капитала нет, а идея есть. Могут ли банки инвестировать в бизнес-проекты?

Новости Беларуси. К успеху с Белагропромбанком. Легко ли вырастить бизнес за девять месяцев? Непросто, но возможно. Сотни инновационных идей талантливых бизнесменов, десятки профессиональных коучей и лишь один шанс осуществить заветную мечту. Республиканская конкурсная программа «Стартап-марафон» – уникальный интенсив, аналогов которому нет в стране, вызвал невиданный ажиотаж. О тех, кто преодолел путь от бизнес-мечты до бизнес-плана, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Помогать начинающим проектам, давать экспертную и менторскую поддержку Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Дмитрий Иванович, вы руководите Стартап-центром ведущего вуза страны БГУ. Ваши студенты принимали участие в марафоне?

Дмитрий Микулко, начальник отдела стартап-центра БГУ:

Да, они принимали участие, особенно на первых этапах. Что очень важно для нас – это вообще наличие такого игрока, как Белагропромбанк. То есть сегодня это единственный, надеюсь пока, конечно, финансовый институт, который взял на себя социальную ответственность. То есть для многих, кто несильно погружен в инфраструктуру стартап-движения, кажется, что стартап – это про бизнес и деньги. Все правильно – вложили денег, продали инвесторам. Для того, чтобы мы получили то, что видим в финале ребят, которые уже ближе про бизнес и деньги, нужно, чтобы через воронку прошли тысячи с идеями, которые, скорее всего, 90 % из них не будут бизнесом и деньгами. Содержать инфраструктуру и помогать этим начинающим проектам показывать себя, давать им экспертную, менторскую, где-то грантовую поддержку – не каждый готов взять на себя такую ответственность. Я до конца не знаю, кто именно является драйвером – Дмитрий Николаевич, убеждающий правление, либо вместе с правлением банка, либо, я так думаю, это какой-то симбиоз, которые приняли такое важно решение. Экосистемно создавать инфраструктуру, позволяющую не только в отдельно взятом университете делать какие-то движения либо отдельные стартапы, а делать экосистему по всей стране. Много талантливых ребят и научное сообщество

Дмитрий Микулко:

Мы, как часть нижнего этапа воронки, потому что вуз – это место, где есть много талантливых, классных ребят, академическое научное сообщество, которое может генерировать большое количество идей. Постепенно растить – от идеи до того, чтобы это превратилось в полноценный продуктовый бизнес – большая история с отсеиванием на каждом этапе. Очень здорово, что даже ребята, которые проходят через наши программы, образовательные треки, попробовав себя на начальных стадиях, увидели, что для того, чтобы дойти до финальных частей, нужно не просто иметь идею с начальным NPV, а много потратить сил, энергии для того, чтобы продукт был востребован на рынке. Это очень важная часть, в том числе для вузовского движения. Наталья Надольская:

Я думаю, что Дмитрий Николаевич просто хороший инвестор. Он сразу на начальном этапе отбирает проекты, в которые потом банк сможет инвестировать.

Дмитрий Примак, начальник управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк»:

Вопрос интуиции мы не будем отодвигать на второй план, потому что она важна. В этой работе любой венчурный инвестор, помимо того, что у него есть колоссальный опыт, как раз отдает должное интуиции. Для стартапа это тоже важно. «Могут выдавать в виде кредитных линий» Дмитрий Микулко:

Не знаю, можно такое говорить. Дмитрий Николаевич, вы меня поправите. Сегодня банк не может инвестировать в проекты. Дмитрий Примак:

Совершенно верно. Наталья Надольская:

Я про будущее, про то, что вы говорите, кто его мотивирует. Они, как говорится, покупают щенками, чтобы потом в крупные проекты инвестировать.