В Беларуси стартовал II Республиканский правовой турнир «Сила Закона» для старшеклассников

Новости Беларуси. «Сила Закона». Так называется правовой турнир для старшеклассников, который стартует 1 декабря по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его проведение приурочено ко Дню юриста.

Интеллектуальное состязание пройдет в три тура в формате онлайн-тестирования. Все темы связаны с Основным законом нашей страны. Отметим, что проект второй год объединяет ребят со всей Беларуси. В 2022 году турнир собрал более 16 тысяч старшеклассников. Имя победителя станет известно во время республиканского финала, который запланирован на 21 декабря.