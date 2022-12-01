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В Беларуси стартовал II Республиканский правовой турнир «Сила Закона» для старшеклассников

01 декабря 2022 06:37
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Новости Беларуси. «Сила Закона». Так называется правовой турнир для старшеклассников, который стартует 1 декабря по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его проведение приурочено ко Дню юриста.

В Беларуси стартовал II Республиканский правовой турнир «Сила Закона» для старшеклассников-1

Интеллектуальное состязание пройдет в три тура в формате онлайн-тестирования. Все темы связаны с Основным законом нашей страны. Отметим, что проект второй год объединяет ребят со всей Беларуси. В 2022 году турнир собрал более 16 тысяч старшеклассников. Имя победителя станет известно во время республиканского финала, который запланирован на 21 декабря.

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# Право # общество # Фотофакт

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