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Александр Лукашенко проведёт совещание с силовым блоком

01 декабря 2022 07:41
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Новости Беларуси. Вопросы безопасности остаются в фокусе особого внимания главы государства. В графике Александра Лукашенко 1 декабря плановое совещание с силовым блоком страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко проведёт совещание с силовым блоком-1

Как сообщает «Пул Первого», на повестке дня военно-политическая обстановка вокруг Беларуси и оборона. Участники встречи обсудят дальнейшее реагирование на складывающуюся у рубежей ситуацию. Кроме того, будет дана оценка принятым до этого решениям в военной сфере и обсуждена необходимость принятия дополнительных мер для защиты государства. Президент Беларуси уже неоднократно заявлял, что в случае агрессии страна сможет дать достойный ответ любому противнику.

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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