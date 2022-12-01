Александр Лукашенко проведёт совещание с силовым блоком

Новости Беларуси. Вопросы безопасности остаются в фокусе особого внимания главы государства. В графике Александра Лукашенко 1 декабря плановое совещание с силовым блоком страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщает «Пул Первого», на повестке дня военно-политическая обстановка вокруг Беларуси и оборона. Участники встречи обсудят дальнейшее реагирование на складывающуюся у рубежей ситуацию. Кроме того, будет дана оценка принятым до этого решениям в военной сфере и обсуждена необходимость принятия дополнительных мер для защиты государства. Президент Беларуси уже неоднократно заявлял, что в случае агрессии страна сможет дать достойный ответ любому противнику.