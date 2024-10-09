Свадебный организатор – деньги на ветер или современная необходимость? Разбираемся, в чём специалист может помочь

Традиционно осень считается золотой порой для бракосочетания: буйство красок, яркие церемонии, уютные свадебные ужины – кажется, сама природа создает необыкновенный антураж. Какие тренды сегодня в свадебной индустрии? Пир на весь мир или скромный ужин только для близких родственников? Не вытеснила ли мода на выездные церемонии наши традиционные обычаи: выкуп, каравай и кражу невесты? Об этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Александра Орешкевич:

Я изначально не знала, чем он занимается, но я знала, что мне это нужно, потому что не понаслышке знала, что к этому тяжело подготовиться. У меня есть старшая сестра, у которой свадьба была 9-10 лет назад, и за два-три дня все сидели в каком-то диком аврале: кто-то что-то вырезал, клеял. Я понимала, что этого не хочу, что хочу перед свадьбой и на ней самой действительно отдохнуть, а не быть в какой-то суматохе. Обратилась к специалисту и точно могу сказать, что без него это очень тяжело.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Свадебный организатор – веяние последних лет?