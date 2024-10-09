Чем отличается артериальная гипертензия от гипертонии? Рассказал врач

Уже не только бабушкины проблемы. В последнее время кардиологи отмечают, что новые пациенты с высоким давлением становятся все моложе. А всего в мире насчитывается почти полтора миллиарда человек с артериальной гипертензией. А в Беларуси этим заболеванием страдает около 60% жителей. Почему же ее называют болезнью-невидимкой, расскажет наш гость.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Владимирович Сенецкий, заведующий отделением общей врачебной практики УЗ «29-я городская поликлиника».

Александр Меженный, ведущий:

Артериальная гипертензия или гипертония – это одно и то же или это разные понятия? И опять же, что касается давления, есть какое-то рабочее давление или это тоже какие-то уже придуманные цифры?