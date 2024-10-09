Чем отличается артериальная гипертензия от гипертонии? Рассказал врач

Уже не только бабушкины проблемы. В последнее время кардиологи отмечают, что новые пациенты с высоким давлением становятся все моложе. А всего в мире насчитывается почти полтора миллиарда человек с артериальной гипертензией. А в Беларуси этим заболеванием страдает около 60% жителей. Почему же ее называют болезнью-невидимкой, расскажет наш гость.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Владимирович Сенецкий, заведующий отделением общей врачебной практики УЗ «29-я городская поликлиника».
Александр Меженный, ведущий:
Артериальная гипертензия или гипертония – это одно и то же или это разные понятия? И опять же, что касается давления, есть какое-то рабочее давление или это тоже какие-то уже придуманные цифры?
Сергей Владимирович Сенецкий, заведующий отделением общей врачебной практики УЗ «29-я городской поликлиники»:
Гипертония и гипертензия – принципиальной разницы нет. Гипертония является заболеванием, гипертензия считается в некоторой литературе моментом повышения давления. Но так как повышение давления есть у человека, это уже есть признаки гипертонии в определенной степени. Бывают несколько степеней артериальной гипертензии – их три. У каждого человека есть свои особенности, структура, индекс массы тела, особенности жизни. И у него от этого будет определенная степень, нормальный диапазон. И, соответственно, если уже человек старше 18 лет заметил повышение давления выше 140 на 90, нужно задуматься. Да, в некоторых случаях нормально, что повышается давление. Но это при каких-то психоэмоциональных нагрузках, перенагрузках, физической нагрузке. И есть, когда человек имеет повышение давления, но в определенный момент, через минут 10-15, давление должно нормализоваться. Поэтому это уже состояние не считается гипертоническим.
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