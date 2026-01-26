В 2030 году около четверти новых квартир в Беларуси будут арендные

Арендные квартиры (в некоторых государствах это жилье называют «доходные дома») порой занимают весьма значительную часть фонда. Например, в Швейцарии и Германии на арендные квадратные метры приходится больше половины жилья, чуть меньше в США, а во Франции, Великобритании и Японии на рынке жилья примерно треть таких квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом весьма высока доля арендного жилья в крупных городах и столицах. Это закономерно, горожане более мобильны, а значит, не желают быть привязанными к одному месту. Так, в Берлине 9 из 10 квартир расположены в доходных домах, примерно столько же в Амстердаме, чуть меньше в Вене и Нью-Йорке, примерно половина от общего количества квартир в Париже, Хельсинки и Стокгольме также арендные.
Беларусь присоединилась к этому мировому тренду 15 лет назад. В 2011-м указ главы государства дает зеленый свет развитию рынка арендного жилья в нашей стране. Закреплен этот трек и в программе соцэкономразвития до 2030-го. В предстоящей пятилетке в Беларуси возведут в 5 раз больше арендных квартир, чем в предыдущей – всего около 5 миллионов квадратных метров.
Таким образом, в 2030 году примерно четверть новых квартир в стране будут арендные. Претендовать на них могут белорусы, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, а также те, кому квадраты предоставят в качестве служебного жилья.
Это востребованные специалисты в разных сферах. Например, в Минске в 2026 году в список подобных должностей вошли представители восьми профессий: инженеры-программисты, специалисты по организации закупок, водители троллейбусов, монтеры пути, повара, рабочие по обслуживанию и ремонту зданий, электрогазосварщики и электромонтеры.
В разных регионах год от года перечень меняется. И зависит он от того, насколько нуждается реальный сектор экономики и социальная сфера в соответствующих специалистах. И исходя из этого, арендное жилье, особенно в регионах и небольших населенных пунктах, – отличный способ решить кадровый вопрос. Такие квартиры, которые при определенных условиях в перспективе могут стать собственными, – весомый аргумент для молодых специалистов.