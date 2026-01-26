В 2030 году около четверти новых квартир в Беларуси будут арендные

Арендные квартиры (в некоторых государствах это жилье называют «доходные дома») порой занимают весьма значительную часть фонда. Например, в Швейцарии и Германии на арендные квадратные метры приходится больше половины жилья, чуть меньше в США, а во Франции, Великобритании и Японии на рынке жилья примерно треть таких квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом весьма высока доля арендного жилья в крупных городах и столицах. Это закономерно, горожане более мобильны, а значит, не желают быть привязанными к одному месту. Так, в Берлине 9 из 10 квартир расположены в доходных домах, примерно столько же в Амстердаме, чуть меньше в Вене и Нью-Йорке, примерно половина от общего количества квартир в Париже, Хельсинки и Стокгольме также арендные. Беларусь присоединилась к этому мировому тренду 15 лет назад. В 2011-м указ главы государства дает зеленый свет развитию рынка арендного жилья в нашей стране. Закреплен этот трек и в программе соцэкономразвития до 2030-го. В предстоящей пятилетке в Беларуси возведут в 5 раз больше арендных квартир, чем в предыдущей – всего около 5 миллионов квадратных метров.