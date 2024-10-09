Как выбрать свадебной платье и какие тренды заданы на 2024 год – советы стилиста
Традиционно осень считается золотой порой для бракосочетания: буйство красок, яркие церемонии, уютные свадебные ужины – кажется, сама природа создает необыкновенный антураж. Какие тренды сегодня в свадебной индустрии? Пир на весь мир или скромный ужин только для близких родственников? Не вытеснила ли мода на выездные церемонии наши традиционные обычаи: выкуп, каравай и кражу невесты? Об этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Как подбирают сегодня свадебные платья и как нужно это делать?
Илья Хмельницкий, свадебный стилист:
Я работаю стилистом-колористом, то есть как с волосами, так и с целыми образами. Зачастую люди подключают к работе стилиста, доверяют на шопинг-сопровождение. Знакомлю с белорусскими брендами. На индивидуальный пошив сегодня больше обращают внимание, чем на готовые платья в шоу-румах. Все можно изготовить под невесту и за достаточно быстрые сроки.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
А какие сейчас запросы у невест? Что в тренде?
Илья Хмельницкий:
В тренде так, чтобы она могла сначала выйти в одном, а потом вот это как-то преобразовалось в другое – желательна трансформация. Либо это может быть второе платье, которая она сможет и в дальнейшем использовать в обычной жизни. Ну и про фату, если мы говорим об обрядах. Конечно, фата должна быть, но многие отказываются от нее, так как зачастую нельзя прикрепить к той или иной укладке.
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