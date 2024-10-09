Как выбрать свадебной платье и какие тренды заданы на 2024 год – советы стилиста

Традиционно осень считается золотой порой для бракосочетания: буйство красок, яркие церемонии, уютные свадебные ужины – кажется, сама природа создает необыкновенный антураж. Какие тренды сегодня в свадебной индустрии? Пир на весь мир или скромный ужин только для близких родственников? Не вытеснила ли мода на выездные церемонии наши традиционные обычаи: выкуп, каравай и кражу невесты? Об этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Как подбирают сегодня свадебные платья и как нужно это делать?

Илья Хмельницкий, свадебный стилист:

Я работаю стилистом-колористом, то есть как с волосами, так и с целыми образами. Зачастую люди подключают к работе стилиста, доверяют на шопинг-сопровождение. Знакомлю с белорусскими брендами. На индивидуальный пошив сегодня больше обращают внимание, чем на готовые платья в шоу-румах. Все можно изготовить под невесту и за достаточно быстрые сроки. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А какие сейчас запросы у невест? Что в тренде?