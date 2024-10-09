Фестиваль искусств «Белорусская музыкальная осень» отмечает 50-летний юбилей

Осенняя симфония души. Вот уже 50 лет со сцены Белорусской государственной филармонии звучат чарующие мелодии. Один из старейших отечественных музыкальных форумов отмечает красивый юбилей. И об этом мы будем говорить с нашим гостем.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Никита, генеральный директор Белорусской государственной филармонии.
Александр Меженный, ведущий:
Я уже заметил точность формулировки: если ты долго не ходишь в филармонию, директор филармонии придет к тебе. Давайте начнем с «Белорусской музыкальной осени».
Александр Никита, генеральный директор Белорусской государственной филармонии:
Под понятием «академическое искусство» я, конечно же, имею в виду различного жанра, уже полюбившиеся нашей целевой аудитории, проекты. Один из таковых – это фестиваль, который празднует 50-летний юбилей. Называется он «Белорусская музыкальная осень». У него долгая и интересная история. Мы стараемся в рамках юбилейного 50-летнего фестиваля сделать и найти ключи к каждому нашему зрителю.
Александр Меженный:
Саша, куда стоит сходить, на какие концерты стоит обратить внимание, что непосредственно самое интересное ожидается в этом сезоне?
Александр Никита:
Я бы очень рекомендовал прислушаться к классическим масштабным проектам. В рамках фестиваля, который у нас проходит сейчас в филармонии, в октябре мы везем потрясающего дирижера из Калининграда и виолончелиста из Москвы, лауреата конкурса Чайковского. 31 октября с Государственным академическим симфоническим оркестром – главный дирижер Александр Михайлович Анисимов. Будет исполняться уникальная программа лауреатом конкурса Чайковского Ильей Папояном, роскошные джазовые сюиты, Гершвин и прочее.
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