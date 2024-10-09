Фестиваль искусств «Белорусская музыкальная осень» отмечает 50-летний юбилей

Осенняя симфония души. Вот уже 50 лет со сцены Белорусской государственной филармонии звучат чарующие мелодии. Один из старейших отечественных музыкальных форумов отмечает красивый юбилей. И об этом мы будем говорить с нашим гостем.

Александр Меженный, ведущий:

Я уже заметил точность формулировки: если ты долго не ходишь в филармонию, директор филармонии придет к тебе. Давайте начнем с «Белорусской музыкальной осени».

Александр Никита, генеральный директор Белорусской государственной филармонии:

Под понятием «академическое искусство» я, конечно же, имею в виду различного жанра, уже полюбившиеся нашей целевой аудитории, проекты. Один из таковых – это фестиваль, который празднует 50-летний юбилей. Называется он «Белорусская музыкальная осень». У него долгая и интересная история. Мы стараемся в рамках юбилейного 50-летнего фестиваля сделать и найти ключи к каждому нашему зрителю.

Александр Меженный:

Саша, куда стоит сходить, на какие концерты стоит обратить внимание, что непосредственно самое интересное ожидается в этом сезоне?