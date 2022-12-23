«Возле батареи желательно не ставить». Сотрудник лесхоза рассказал об уходе за новогодними елями

Новости Беларуси. С приближением Нового года активизируется торговля на елочных базарах. Спрос на праздничные деревья растет с каждым днем. Главная задача лесничеств – обеспечить елками всех. Кстати, чтобы у всех дома был главный новогодний атрибут, елочные базары продлевают работу до вечера 31 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что в ассортименте и как выращивают зеленых красавиц? Подробности в материале нашего корреспондента Лены Мельницкой.

До Нового года чуть больше недели – самое время заняться выбором главного атрибута праздника. Елочные базары уже работают по всей стране, ассортимент широкий. Ведь предпочтения у всех разные, а найти дерево на свой вкус должен каждый.

Выбираю я – стараюсь, чтобы она была больше двух метров, детям нравится, у меня внуков много. Чтобы она была пушистенькая, чтобы макушечка была красивенькая, ровненькая, чтобы больше лапочек было, чтоб иголочки были толстенькие.

Чтобы у каждого белоруса на праздник дома была елка мечты, лесхозы готовились заранее. Для того чтобы вырастить лесную красавицу, необходимо минимум пять лет. Саженцы отправляются на новогодние плантации, где за деревцами трепетно ухаживают до того, как они подрастут. И после вырубки земля не пустует. Ведь главное правило лесника: срубил дерево – посади два.

Роман Ожигар, главный лесничий Слуцкого лесхоза:

Практически все плантации, которыми мы пользовались, в дальнейшем переходят в покрытую лесом площадь, поскольку мы все не вырубаем до нуля, после нашего использования плантаций остается лес. К слову, лесники предоставляют возможность приобрести не только ели. Популярностью пользуются оригинальные украшения. Например, новинка – финская свеча. Эффектная декорация для тех, у кого есть свой участок.

Виталий Ефимчик, заместитель директора – главный инженер Слуцкого лесхоза:

Предоставляются в ассортименте сосны, елки, также елочки в кадках продаем до метра высотой, также новогодние букеты. Пользуются спросом елки и сосны высотой до метра и от метра до двух, это самое оптимальное для квартиры, домов. Но по заказу приезжают, бывает, просят и три метра, и четыре.

Цены на рынках не отличаются от прошлогодних. Елки до метра обойдутся в 10 рублей, до двух – около 20 в зависимости от упаковки. Еще дешевле срубить самому в лесхозе по талону. А вот браконьерничать не стоит. Обойдется уж точно дороже самой пушистой елки. А поймают непременно – проводятся рейды, а фотоловушки могут поджидать в самых неожиданных местах.

Дмитрий Пинчук, начальник отдела охраны и защиты леса, охоты и охотничьего туризма Минского ГПЛХО:

Фотоловушки мы используем на данный момент в местах произрастания хвойных молодняков. Мы знаем, где могут быть потенциальные вырубки новогодних деревьев, там их и устанавливаем. Сигнал с фотоловушек приходит непосредственно специалистам лесной охраны, сообщается рейдовой группе, которая выезжает и пресекает это правонарушение на месте. А для того чтобы украшенная елочка радовала как можно дольше, важно обеспечить ей правильный уход.

Николай Гончарик, мастер Воробьевского лесничества Слуцкого лесхоза:

Если в земле, то поливайте обильно, можно и в ведро с водой поставить. Самое главное – это тепло. Если очень много тепла, то она быстро осыплется. Поэтому возле батареи желательно не ставить, ставьте в прохладном месте, и она тогда простоит больше.