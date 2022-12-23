«Для меня это был шок, мурашки побежали». Украинка стала гражданкой Беларуси, посмотрите на реакцию

Новости Беларуси. Теперь их Родина – Беларусь. Еще 220 человек получили гражданство нашей страны. Соответствующий указ 23 декабря подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Историй иностранцев, которым посчастливилось стать белорусами только за последний год, можно насчитать тысячи. В нашей стране они нашли не просто крышу над головой, а стали частью большой гостеприимной белорусской семьи.

О том, что сегодня стала гражданкой Синеокой, Олеся Иванова узнала от нашей съемочной группы. Была удивлена и призналась: до получения официального статуса она в душе и так чувствовала себя белоруской. Украинка приехала в Жировичи погостить. Белорусская самобытность захватила. Олеся решила остаться сначала на некоторое время. После – неожиданное знакомство с мужем из местных, а там уже обзавелись жильем, родили дочку.

Олеся Иванова:

Я подалась летом. Сказали ждать в течение года. Ну вот, ждали-ждали. Мне сегодня звонили даже и на днях звонили. Ну мне не сказали, что мне уже разрешение дали. У меня только спросили, можно ли к вам приедут гости. Я говорю: «Можно, пожалуйста». И все, на этом разговор закончен. И вот вы когда звонили, для меня это был шок очень радостный. Я обрадовалась. Аж мурашки побежали. И сейчас бегут по телу, что наконец-то я получу это гражданство.

Сегодня Олеся дарит свою заботу тем, кто в этом нуждается. Она соцработник и помогает одиноким пенсионерам. Признается, общий язык находит со всеми. И теперь не только украинский, а уже ставший родным белорусский.