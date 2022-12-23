«Новогодний экспресс-2023» начинает путешествие. Как стать пассажиром необычного транспорта?

Новости Беларуси. Сказочный маршрут. 23 декабря на Детской железной дороге начал работу «Новогодний экспресс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми пассажирами праздничного состава стали дети сотрудников милиции.

На станции Сосновый бор для ребят подготовили театрализованное представление. Конечно, не обошлось без Деда Мороза и Снегурочки. Путешествие по волшебному лесу к главным зимним персонажам прошло штатно. Об этом позаботились юные железнодорожники. Школьники занимаются в одноименном кружке. Дежурный по станции, диспетчер, оператор – список должностей широк. Требования к ребятам высокие: перед зимними перевозками они сдают зачеты и экзамены. На смены заступают только самые подготовленные.

Максим Федоринчик, юный железнодорожник:

Когда поезд отправляется или прибывает, я встречаю поезд, с диском выхожу и отправляю поезд. И черчу график движения поездов.

Данила Высоцкий, юный железнодорожник:

По сути, вы приходите и вас обучают профессиональные инструктора, которые уже, возможно, работали на детской, уже опытные и обучают, как говорится, малое поколение.

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Идет подготовка к Новому году и к святому празднику Рождества. Милиция вместе со всеми также готовится к этому празднику. Мы делаем все возможное, чтобы наши детки тоже получили свои подарки. И сегодня здесь такое маленькое праздничное мероприятие именно для них.