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«Новогодний экспресс-2023» начинает путешествие. Как стать пассажиром необычного транспорта?

23 декабря 2022 19:03
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Новости Беларуси. Сказочный маршрут. 23 декабря на Детской железной дороге начал работу «Новогодний экспресс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми пассажирами праздничного состава стали дети сотрудников милиции.

«Новогодний экспресс-2023» начинает путешествие. Как стать пассажиром необычного транспорта?-1

На станции Сосновый бор для ребят подготовили театрализованное представление. Конечно, не обошлось без Деда Мороза и Снегурочки. Путешествие по волшебному лесу к главным зимним персонажам прошло штатно. Об этом позаботились юные железнодорожники. Школьники занимаются в одноименном кружке. Дежурный по станции, диспетчер, оператор – список должностей широк. Требования к ребятам высокие: перед зимними перевозками они сдают зачеты и экзамены. На смены заступают только самые подготовленные.

«Новогодний экспресс-2023» начинает путешествие. Как стать пассажиром необычного транспорта?-4

Максим Федоринчик, юный железнодорожник:
Когда поезд отправляется или прибывает, я встречаю поезд, с диском выхожу и отправляю поезд. И черчу график движения поездов.

«Новогодний экспресс-2023» начинает путешествие. Как стать пассажиром необычного транспорта?-7

Данила Высоцкий, юный железнодорожник:
По сути, вы приходите и вас обучают профессиональные инструктора, которые уже, возможно, работали на детской, уже опытные и обучают, как говорится, малое поколение.

«Новогодний экспресс-2023» начинает путешествие. Как стать пассажиром необычного транспорта?-10

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Идет подготовка к Новому году и к святому празднику Рождества. Милиция вместе со всеми также готовится к этому празднику. Мы делаем все возможное, чтобы наши детки тоже получили свои подарки. И сегодня здесь такое маленькое праздничное мероприятие именно для них.

«Новогодний экспресс-2023» начинает путешествие. Как стать пассажиром необычного транспорта?-13

Стать пассажиром «Новогоднего экспресса» может каждый. Поезд будет курсировать по будням и выходным несколько раз в день вплоть до 8 января.

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# Новый год # общество # Максим Федоринчик # Данила Высоцкий # Дмитрий Корзюк # Фотофакт

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