Существует ли «рабочая сторона»? Фотограф развеял самые популярные мифы

Софиты, камеры, 15 претенденток и только одна корона. Совсем скоро выберут самую красивую девушку столицы. До шоу еще есть время, и подготовка к одному из самых грандиозных конкурсов красоты в самом разгаре. Кому покорится подиум, кто с триумфом дойдет до финала и станет обладательницей титула столичной королевы красоты – об этом поговорили в студии ток-шок «Точки над «i».

Наталья Надольская, ведущая:

У вас есть такое впечатление, что камера тоже выбирает?

Алексей Иванченко, главный фотограф Национальной школы красоты:

Это не впечатление, это техническая составляющая, без которой никуда. Мало кто знает, что кто-то снимает по шаблону, на один объектив, и получается, что кого-то растягивает, а кого-то сжимает, а нужно подбирать фокусное расстояние объектива под внешность участницы. То есть, простыми словами, у всех в телефонах есть широкий угол и длиннофокусный объектив. Широкий угол будет делать более узкими людей, сужать, так сказать. И вот камеры, которые здесь, снимают издалека – это длиннофокусные, они будут расширять. Поэтому мы подбираем нужное фокусное расстояние, чтобы девушка выглядела максимально естественно и такой, как в жизни, чтобы исключить искажения технические.

Наталья Надольская:

А ракурс имеет значение? Алексей Иванченко:

Ракурс имеет значение, но сейчас с этим стало проще, потому что тенденция – из года в год. Есть просто классная камера в каждом телефоне и, естественно, это заставляет девушек каждый день фотографироваться. Поэтому, даже если они без опыта в профессиональной сфере, то они делают снимки каждый день на телефон и уже понимают, как они будут выглядеть лучше в кадре и снимаются раскованнее.