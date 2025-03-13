Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию

Союзный трек. Укрепление экономических связей и ряд других актуальных вопросов – в центре внимания лидеров Союзного государства. Александр Лукашенко с официальным визитом прибыл в Россию, белорусский борт № 1 совершил посадку в аэропорту Внуково, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С учетом официального статуса визита в церемонии встречи в аэропорту задействован почетный караул, предусмотрено исполнение гимнов двух стран. Переговоры президентов Беларуси и России пройдут в Кремле.

Развитие сотрудничества между странами и перспективные направления взаимодействия главы государств обсудят в формате «один на один» и в расширенном составе с участием делегаций. Не оставят без внимания вопросы совместной работы в интеграционных форматах, также лидеры обменяются мнениями о текущей международной ситуации. Ожидается, что по итогам встречи будет подписан пакет документов. Переговорами на высшем уровне визит не ограничится. В программе также ряд иных мероприятий, предусмотренных его официальным статусом.