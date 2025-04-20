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Новости по тегу #Мисс Минск

О закулисье конкурсов красоты и традициях на Пасху – большой разговор с Боженой Еремич и Екатериной Трикозой
20 апреля 2025 07:42

О закулисье конкурсов красоты и традициях на Пасху – большой разговор с Боженой Еремич и Екатериной Трикозой

Приз зрительских симпатий вручили – и тут такое! Что чувствовала Екатерина Трикоза, когда получила корону «Мисс Минск»
20 апреля 2025 07:26

Приз зрительских симпатий вручили – и тут такое! Что чувствовала Екатерина Трикоза, когда получила корону «Мисс Минск»

Это лицо республики! Божена Еремич рассказала, что на «Мисс Минск» оценивают участниц не только по финальному шоу
20 апреля 2025 07:17

Это лицо республики! Божена Еремич рассказала, что на «Мисс Минск» оценивают участниц не только по финальному шоу

Это было красиво. Вспоминаем, как выбирали самую красивую минчанку года
23 марта 2025 17:48

Это было красиво. Вспоминаем, как выбирали самую красивую минчанку года

Такое случается раз в жизни! Обладательница короны «Мисс Минск – 2025» поделилась впечатлениями
20 марта 2025 08:50

Такое случается раз в жизни! Обладательница короны «Мисс Минск – 2025» поделилась впечатлениями

Восхитительное шоу! В Минске выбрали самую красивую девушку столицы – показываем, как это было
18 марта 2025 20:43

Восхитительное шоу! В Минске выбрали самую красивую девушку столицы – показываем, как это было

«Это огромнейшее испытание и шаг к большому будущему»! Что рассказала победительница «Мисс Минск – 2025»?
18 марта 2025 19:00

«Это огромнейшее испытание и шаг к большому будущему»! Что рассказала победительница «Мисс Минск – 2025»?

Последние штрихи! Вот как выглядела подготовка девушек перед финалом «Мисс Минск – 2025»
18 марта 2025 18:54

Последние штрихи! Вот как выглядела подготовка девушек перед финалом «Мисс Минск – 2025»

В Минске выбрали самую красивую девушку столицы – ей стала Екатерина Трикоза
18 марта 2025 17:10

В Минске выбрали самую красивую девушку столицы – ей стала Екатерина Трикоза

Что будет в финале конкурса «Мисс Минск – 2025»? Хореографы-постановщики приоткрыли тайну
18 марта 2025 11:38

Что будет в финале конкурса «Мисс Минск – 2025»? Хореографы-постановщики приоткрыли тайну

Участницы готовы сиять! Финал «Мисс Минск – 2025» покажем уже 18 марта
17 марта 2025 17:42

Участницы готовы сиять! Финал «Мисс Минск – 2025» покажем уже 18 марта

В столице продолжается репетиция финального шоу конкурса «Мисс Минск – 2025»
17 марта 2025 06:55

В столице продолжается репетиция финального шоу конкурса «Мисс Минск – 2025»