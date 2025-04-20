Новости по тегу #Мисс Минск

Гости нового выпуска проекта «Рецепт настоящего белоруса»: директор – художественный руководитель Национальной школы красоты Беларуси Божена Еремич и победительница конкурса «Мисс Минск – 2025» Екатерина Трикоза.
«Потом родителям неделю еще говорила: я не верю!»
«Оценивается то, как девушка себя ведет до мероприятия, как она ведет себя с коллегами, с гримерами, с визажистами, стилистами, с хореографами, какие опоздания», – отметила директор Национальной школы красоты.
15 красавиц на протяжении 4 недель активно готовились к финальному шоу.
Обладательницей короны «Мисс Минск – 2025» и титула «Мисс зрительских симпатий» стала Екатерина Трикоза, студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств.
Грандиозный финал конкурса прошел под сводами Большого зала Дворца Республики и был поистине особенным. В этот раз конкурсная программа включила не только классические визитки и творческие номера. Каждый выход на сцену – история с тематикой, актуальной для нашего времени.
18 марта разрешилась главная интрига весны. Во Дворце Республики выбрали обладательницу звания «Мисс Минск – 2025». Главную корону забрала 18-летняя Екатерина Трикоза, студентка БГУКИ.
Красота – великая сила! И ее имя уже известно.
Титул первой вице-мисс достался Виталии Жмако, вторая вице-мисс – Алия Короткая.
18 марта в 21:30 на телеканале РТР-Беларусь интрига будет раскрыта: мы покажем финал конкурса.
Кастинг, уроки красоты и женская конкуренция – это был красивый путь до финала.
Финал конкурса, девизом которого стала фраза нашего Президента «Красивее белорусских женщин нет в мире», пройдет 18 марта во Дворце Республики. Зрителей ждет яркое шоу с интересными режиссерскими решениями и национальным колоритом.
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