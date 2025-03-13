Из мисс в миссис! Победительница «Мисс Минск – 2023» рассказала, возможно ли на конкурсе найти мужа

Софиты, камеры, 15 претенденток и только одна корона. Совсем скоро выберут самую красивую девушку столицы. До шоу еще есть время, и подготовка к одному из самых грандиозных конкурсов красоты в самом разгаре. Кому покорится подиум, кто с триумфом дойдет до финала и станет обладательницей титула столичной королевы красоты – об этом поговорили в студии ток-шок «Точки над «i». Наталья Надольская, ведущая:

Закончился конкурс, все получили свои титулы, награды, все счастливы, кто-то не очень. А что потом? Для чего это все? Это помогает потом девушкам трудоустроиться? Удачно выйти замуж? Начать профессионально заниматься моделингом?

Диана Доморад, помощник режиссера конкурса «Мисс Минск –2025»:

Конкурс дает огласку. Человек становится виден большему количеству людей, чем он был виден ранее. И это, наверное, главная фишка любого конкурса красоты, что сцена на самом деле нам открывает совершенно другой мир. Поэтому рекомендую каждой девочке, каждому молодому человеку все-таки оказаться хоть раз в жизни в этом месте, потому что происходит магия.

Наталья Надольская:

Надежда, вы нашли мужа?

Надежда Толстикова, «Мисс Минск – 2023», главный специалист в отделе архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:

Конкурсы красоты несут за собой некоторые ограничения, и за тот период, пока ты титулованная красавица (не важно, какой у тебя титул: победительницы или один из «Мисс доброе сердце» или «Мисс спорт» – все равно), девушка на протяжении того времени, пока она несет титул, может принимать участие в международных конкурсах красоты. А в международных конкурсах красоты, в принципе как и у нас, основной критерий – это не замужем, потому что это мисс, это молодая девушка, которая не замужем. Когда уже девушка входит в отношения, в брак, то уже становится миссис.

Юрий Святокум, ведущий:

Мария, а вы замужем?