Из мисс в миссис! Победительница «Мисс Минск – 2023» рассказала, возможно ли на конкурсе найти мужа
Софиты, камеры, 15 претенденток и только одна корона. Совсем скоро выберут самую красивую девушку столицы. До шоу еще есть время, и подготовка к одному из самых грандиозных конкурсов красоты в самом разгаре. Кому покорится подиум, кто с триумфом дойдет до финала и станет обладательницей титула столичной королевы красоты – об этом поговорили в студии ток-шок «Точки над «i».
Наталья Надольская, ведущая:
Закончился конкурс, все получили свои титулы, награды, все счастливы, кто-то не очень. А что потом? Для чего это все? Это помогает потом девушкам трудоустроиться? Удачно выйти замуж? Начать профессионально заниматься моделингом?
Диана Доморад, помощник режиссера конкурса «Мисс Минск –2025»:
Конкурс дает огласку. Человек становится виден большему количеству людей, чем он был виден ранее. И это, наверное, главная фишка любого конкурса красоты, что сцена на самом деле нам открывает совершенно другой мир. Поэтому рекомендую каждой девочке, каждому молодому человеку все-таки оказаться хоть раз в жизни в этом месте, потому что происходит магия.
Наталья Надольская:
Надежда, вы нашли мужа?
Надежда Толстикова, «Мисс Минск – 2023», главный специалист в отделе архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:
Конкурсы красоты несут за собой некоторые ограничения, и за тот период, пока ты титулованная красавица (не важно, какой у тебя титул: победительницы или один из «Мисс доброе сердце» или «Мисс спорт» – все равно), девушка на протяжении того времени, пока она несет титул, может принимать участие в международных конкурсах красоты. А в международных конкурсах красоты, в принципе как и у нас, основной критерий – это не замужем, потому что это мисс, это молодая девушка, которая не замужем. Когда уже девушка входит в отношения, в брак, то уже становится миссис.
Юрий Святокум, ведущий:
Мария, а вы замужем?
Марина Чечко, «Мисс фото» национального конкурса «Мисс Беларусь – 2021»:
Нет, не замужем. Скажу честно, что после конкурса «Мисс Беларусь» внимание очень большое к тебе становится и очень часто обращают внимание именно на титул. То есть они смотрят сначала на твой титул, на твои достижения, а потом уже смотрят на внутреннюю составляющую. Очень хочется, чтобы человек тебя увидел и нашел просто потому, что ты есть, а не за то, что ты красивый, у тебя есть какой-то титул.
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