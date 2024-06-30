Внучка генерала Панфилова рассказала об участии казахов в освобождении Беларуси
О том, с какими именами героев-казахстанцев связана оборона и освобождение Беларуси, рассказывает выставка, привезенная в Минск из Астаны. Малоизвестные факты в военной историографии подтверждают оригиналы и копии документов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Например, первый партизанский отряд в Брестской области еще в начале войны был создан именно уроженцем Казахстана. Его земляки до последнего защищали легендарную цитадель, вместе с представителями других народов СССР противостояли нацисткой Германии. Часть экспозиции посвящена генералу Панфилову. Его внучка и презентовала выставку в Минске.
Алуа Байкадамова, заместитель начальника военно-патриотического центра Вооруженных сил Казахстана:
Этой выставкой я хочу показать, насколько мы близки на самом деле. Потому что командир взвода панфиловской дивизии, в котором совершен был подвиг 28 панфиловцев, Гундилович, белорус по национальности. И разыскали 83 героя-казахстанца, которые получили звание Героя Советского Союза за бои в Беларуси.
Посетить выставку можно будет до 4 июля в клубе «Ракетчик» Военной академии Беларуси.