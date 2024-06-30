Внучка генерала Панфилова рассказала об участии казахов в освобождении Беларуси

О том, с какими именами героев-казахстанцев связана оборона и освобождение Беларуси, рассказывает выставка, привезенная в Минск из Астаны. Малоизвестные факты в военной историографии подтверждают оригиналы и копии документов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, первый партизанский отряд в Брестской области еще в начале войны был создан именно уроженцем Казахстана. Его земляки до последнего защищали легендарную цитадель, вместе с представителями других народов СССР противостояли нацисткой Германии. Часть экспозиции посвящена генералу Панфилову. Его внучка и презентовала выставку в Минске.