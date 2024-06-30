На площади Победы в Минске перевернули символический «Календарь памяти»

Очередная страница из истории освобождения Беларуси. В Минске на площади Победы перевернули символический календарь на 30 июня 1944-го. Считаные дни остаются до момента освобождения нашей столицы и до праздника, который теперь является главным для нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Листая летопись героического прошлого, нынешнее поколение говорит спасибо победителям, память о которых живет в сердцах белорусов. Ровно 80 лет назад от немецко-фашистских захватчиков был освобожден Слуцк. Шел 1105-й день войны. Об этом сегодня говорили на импровизированном митинге у Вечного огня, на который собрались несколько сотен человек. Это студенты и школьники, представители трудовых коллективов Советского района столицы, депутаты Мингорсовета и Палаты представителей. Они возложили цветы к обелиску Победы и почтили минутой молчания память павших воинов.

Эллада Власенко, депутат Минского городского совета депутатов:

Прадеды воевали за нашу счастливую жизнь, за мирное небо. И наши дети, подрастающее поколение обязательно должны знать об этом, что каждый уголок Беларуси был подвержен геноциду белорусского народа и освобождался нашими родственниками, бабушками, дедушками, чтобы мы могли жить сегодня в счастливой Беларуси.

Я люблю Беларусь и горжусь Беларусью.

Сергей Хильман, глава администрации Советского района Минска:

Мы сегодня должны жить и понимать, кто мы есть на этой земле. Мы защитили эту землю ценой неимоверных жертв и должны сохранить мир и безопасность на нашей земле, в родной Беларуси.

Страницы с именами героев Великой Отечественной и судьбоносные события боевой хроники в открытом доступе. Накануне 3 июля Книгу памяти вместе с белорусами читают и многочисленные туристы. Приехав в Минск, гости города редко пропускают в путевом маршруте площадь Победы.

Алексей Поздняков, турист (Россия):

Мы, представители земли новгородской, очень рады разделить с нашими белорусскими друзьями торжество. Елена Позднякова, турист (Россия):

80-летие освобождения. Всегда за то, чтобы люди жили в мире и согласии, поэтому мы, россияне, славяне, все едины и готовы жить в мире и дружбе.