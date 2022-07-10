Лукашенко: седовласый Днепр, который объединил наши славянские народы, увидит здесь и наших украинских друзей

13-й фестиваль собрал на Могилевщине гостей из Казахстана, Таджикистана и 19 регионов России, от Брянска до Якутии и Ханты-Мансийска. Президент выразил надежду в скором времени снова увидеть и братский украинский народ на нашем празднике.

Новости Беларуси. Мы гордимся своей историей и землей и ни при каких условиях ее не отдадим. Об этом, накануне приветствуя гостей фестиваля в Александрии, заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За этот год, который мы не виделись с вами вот в таком формате, столько произошло нового, неожиданного, приятного и совсем неприятного. Особенно в родной нашей Украине. Вы видите, что происходит и что там творится. И каждый день приносит разные новости оттуда: и радостные, но больше всего – печальные. Но вот этот седовласый Днепр, который объединил наши славянские народы, я уверен, в ближайшее время увидит здесь, на этом берегу, и наших украинских друзей. Мы, россияне и белорусы, с удовольствием готовы их видеть на нашем празднике.

Отметить Купалье вместе в Александрию приехали белорусские артисты и приглашенные гости. На главной сцене выступили Алена Ланская, Руслан Алехно, Наталья Подольская, Елена Ваенга, Игорь Николаев. Завершил вечер красочный салют над водами Днепра.