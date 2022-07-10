«Свая хатка – родная матка, а чужая – мачыха». Лукашенко на празднике в Александрии напомнил о ценностях белорусов

Новости Беларуси. Мы гордимся своей историей и землей и ни при каких условиях ее не отдадим. Об этом, накануне приветствуя гостей фестиваля в Александрии, заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Купалье на берегу Днепра с каждым годом привлекает внимание все большей аудитории. Белорусы и гости издалека приезжают в Шкловский район, чтобы ближе познакомиться с многовековыми традициями и отдохнуть душой. Глава государства в фестивальные дни традиционно на малой родине. Этот год не стал исключением. Президент обратился к землякам и зарубежным зрителям на белорусском и русском языках. Александр Лукашенко подчеркнул: наш мудрый народ всегда готов со всей щедростью души встречать гостей, но только тех, кто пришел с миром.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Кожны, хто хоць раз пабываў у нашай краіне, пазнаеміўся з людзьмі, дакладна ведае: мы, беларусы, мудрыя, годныя і вольныя людзі. Мы шануем сваіх продкаў, добра ведаем сваіх герояў. З адкрытай душой сустракаем тых, хто прыйшоў з мірам. Заўседы гатовы падзяліцца кавалкам хлеба і даць прытулак тым, хто страціў сення ўсе. Мы ганарымся сваей гісторыяй і сваей зямлей. І ні пры якіх абставінах не адмовімся ад гэтай зямлі. Але мы ніколі не дазволім дыктаваць нам, як жыць і што рабіць. Я добра ведаю, сапраўдны беларус – той, хто мае тут дом і заўжды будзе яго абараняць. Калі спатрэбіцца, то і са зброяй у руках. Таму што гэты дом у нас адзіны. Мы адказныя за яго. І перад тымі, хто быў на гэтай зямлі да нас, і перад тымі, хто прыйдзе пасля нас. Нездарма казалі нашы продкі: «Свая хатка – родная матка, а чужая – мачыха».

Именно на таком празднике хорошо понимаешь, почему для жителей Александрии и окрестностей дни Купалья одни из самых долгожданных в году. К ним готовятся много месяцев, чтобы все получилось на славу. Ведь люди ждут самых дорогих и близких друзей. Я хочу выразить глубочайшую признательность всем, кто, не жалея времени и сил, подарил нам сегодня прекрасный праздник. Так много людей, которые проводят выходные со своими многочисленными «сябрамі» тут, в Александрии, редко найдешь на каком-либо другом празднике. Душевной атмосферы и чувства единства здесь всегда с лихвой хватает на всех наших друзей. Спасибо, что мы вместе снова окунаемся в купальскую сказку.