Судьба аккумуляторного завода в Бресте. Президент рассказал, как может пройти референдум

Новости Беларуси. Визит Президента в Брест 22 июня не ограничился лишь участием в памятных мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочий день главы государства завершился поздно вечером общением с людьми.

Одной из тем стало строительство аккумуляторного завода. Будущее этого предприятия определит региональный референдум. Проведут его после президентских выборов.

«Проведем референдум». Александр Лукашенко рассказал о судьбе аккумуляторного завода в Бресте (читайте здесь).

Евгений Пустовой, корреспондент:

До результатов городского плебесцита, производство будет заморожено. Что может быть демократичнее референдума? Только народный подсчет голосов.