Судьба аккумуляторного завода в Бресте. Президент рассказал, как может пройти референдум

Новости Беларуси. Визит Президента в Брест 22 июня не ограничился лишь участием в памятных мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочий день главы государства завершился поздно вечером общением с людьми.
Новости Беларуси. Визит Президента в Брест 22 июня не ограничился лишь участием в памятных мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочий день главы государства завершился поздно вечером общением с людьми.
Одной из тем стало строительство аккумуляторного завода. Будущее этого предприятия определит региональный референдум. Проведут его после президентских выборов.
«Проведем референдум». Александр Лукашенко рассказал о судьбе аккумуляторного завода в Бресте (читайте здесь).
Евгений Пустовой, корреспондент:
До результатов городского плебесцита, производство будет заморожено. Что может быть демократичнее референдума? Только народный подсчет голосов.
– В отношении референдума: вот эти тетки, которые будут назначены в избирательные комиссии, кроме них никто туда не сможет пройти.
– Не оскорбляй, это твоя жена, какая она тетка.
– Ну, женщины.
– Так, твоя жена будет в избирательной комиссии. Тебя устраивает? Веришь ты?
– Не только моя жена. Понимаете, должны быть простые граждане там. А не так, что просто назначены какие-то, или с опытом туда, в избирательную комиссию.
– Ты не будешь, из семьи один человек. Да не переживай ты. Будет абсолютно транспарентные, прозрачные...
– Видео можно будет снимать?
– Да хоть кино.
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