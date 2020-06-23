Игорь Петришенко: в последние годы доля ответственности за воспитание детей сместилась в сторону школы

Новости Беларуси. Отсутствие родительского контроля, детский травматизм и роль школы в воспитании подрастающего поколения. Об этом говорили 23 июня на заседании Национальной комиссии по правам ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общение прошло в формате видеоконференции.

Вице-премьер Игорь Петришенко, который возглавил разговор, обратил внимание на то, что в последнее время, процесс воспитания сместился из семьи в школу, а этого быть не должно. Порой, многие родители не знают, где и с кем их дети проводят время, чем интересуются и увлекаются, какие интернет-сайты посещают.

Отсутствие такого контроля приводит к трагическим случаям. Так, за время летних каникул утонули пять детей, с начала 2020 года 9 подростков погибли на дорогах. Одной из причин, почему так происходит, в Национальной комиссии называют безразличие родителей.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Прошу Министерство образования совместно с облисполкомами изучить эту проблематику и выработать конкретные предложения по выправлению данной ситуации. Тема семейного воспитания и сегодняшние вопросы повестки дня также тесно взаимосвязаны.