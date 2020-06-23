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Игорь Петришенко: в последние годы доля ответственности за воспитание детей сместилась в сторону школы

23 июня 2020 17:18
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Новости Беларуси. Отсутствие родительского контроля, детский травматизм и роль школы в воспитании подрастающего поколения. Об этом говорили 23 июня на заседании Национальной комиссии по правам ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общение прошло в формате видеоконференции.

Игорь Петришенко: в последние годы доля ответственности за воспитание детей сместилась в сторону школы-1

Вице-премьер Игорь Петришенко, который возглавил разговор, обратил внимание на то, что в последнее время, процесс воспитания сместился из семьи в школу, а этого быть не должно. Порой, многие родители не знают, где и с кем их дети проводят время, чем интересуются и увлекаются, какие интернет-сайты посещают.

Игорь Петришенко: в последние годы доля ответственности за воспитание детей сместилась в сторону школы-4

Отсутствие такого контроля приводит к трагическим случаям. Так, за время летних каникул утонули пять детей, с начала 2020 года 9 подростков погибли на дорогах. Одной из причин, почему так происходит, в Национальной комиссии называют безразличие родителей.

Игорь Петришенко: в последние годы доля ответственности за воспитание детей сместилась в сторону школы-7

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Прошу Министерство образования совместно с облисполкомами изучить эту проблематику и выработать конкретные предложения по выправлению данной ситуации. Тема семейного воспитания и сегодняшние вопросы повестки дня также тесно взаимосвязаны.

Игорь Петришенко: в последние годы доля ответственности за воспитание детей сместилась в сторону школы-10

Еще одна тема, которую подняли участники разговора, – защита детей от насилия. Причем сегодня проблема перешла в очень специфическую плоскость: акценты смещаются в сторону интернет-пространства. На детей негативно влияют с помощью социальных сетей и мессенджеров. На это также следует обратить внимание родителям.

# Дети и родители # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

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