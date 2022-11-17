Субботники с концертами и конкурсами. Как вовлекают минчан в уборку дворов?

Сегодня в центре внимания работа коммунальных служб и те, кто по собственной инициативе делает город чище, красивее и комфортнее, а также контроль и поддержка городских властей. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Традиционно осень – время наведения порядков в городе, проходим месячник по благоустройству. Расскажите, как все проходит. Я знаю, что появилась возможность или необходимость продлить до 15 ноября. Все ли успеваете сделать в этот период?

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Вы правильно подметили, что месячник – традиционное мероприятие. Проходит в Минске два раза в год (весной и осенью). С 1 октября этого года стартовал очередной осенний месячник, в рамках которого уже сегодня приняло участие больше 140 тысяч человек. Это население, трудовые коллективы, активные жители, члены и председатели КОТОС и сотрудники системы ЖКХ. Прекрасная погода, она нам помогает, и те работы, которые еще не успели выполнить, мы как раз системно их завершаем, будем подводить итоги уже 14 ноября в рамках проведения заключительного субботника по наведению порядка. Екатерина Забенько:

Советский район по итогам прошлого года стал лучшим в городе, вам каким-то чудом удалось вывести на субботники 7 тысяч жителей района. Чем заманивали?

Владимир Устинович, председатель КОТОС-59 ГП «ЖЭУ №1 Советского района Минска»:

Хочу сказать, что Советский район компактный и уютный. Население очень хорошо отзывается на все наши начинания и подобные мероприятия, поэтому мне как председателю КОТОС легче работать, когда они понимают это такое, они знают, что такое Коллегиальный орган территориального общественного самоуправления. Я могу кратко пояснить, что это такое, если кто-то не слышал об этом. Это группа людей, которые делают место, где они живут, комфортным, безопасным, удобным. А основная задача – это решение вопросов местного назначения, то есть все, что окружает жителя: двор, подъезд, дом, магазины, школы – это все входит в сферу интересов КОТОС. Екатерина Забенько:

Давайте вернемся к теме субботников. Я знаю, что от школьников до пенсионеров приводите, делаете из этого настоящий праздник.

Владимир Устинович:

Да, и акцент сейчас делается на молодежь. Ее просто так уже не заманишь. Естественно, должен быть креативный субботник. Это мероприятие с аниматорами, с куклами игровыми, ярмарками. Небольшое шоу с музыкой, песнями, которые поднимают настроение. По поводу детей, мы немного вспомнили, как нас раньше приучали. Сейчас очень активно проводятся небольшие конкурсы, рассказываются правила проживания, правила пожарной безопасности, как осуществлять сбор мусора, правильно распределять это все, и за это есть для них сюрпризы. А заманиваем мы шоколадками и пряниками. Екатерина Забенько:

Олег Аннатольевич, вы на таких субботниках бываете в качестве участника и куратора. Я уверена, что минчане делятся с вами впечатлениями. Нравится ли им эта инициатива? Заставляют ли людей на эти субботники выходить, как еще недавно думали, или все-таки сами с огромным удовольствием принимают в этом участие?

Олег Аврутин, депутат Минского городского Совета депутатов:

Разные есть минчане, поэтому есть люди, которые относятся с каким-то непониманием: почему я должен, если есть соответствующие службы? Я, если получается, есть время, стараюсь принимать участие вместе детьми. Такую инициативу в Партизанском районе, где я депутат, очень активно проявляют профсоюзы, у нас там Антоновский сквер. И я с удовольствием смотрю, когда местные жители тоже выходят семьями. Это музыка, это праздник, профсоюзы в конце пирожки какие-то вкусные с моторного завода привозят. Мы это делаем не ради помощи от населения, справляются и жилищные службы. Чтобы ощущать город своим, мы должны что-то сделать, поэтому, убрав эту листву, может, на 10 квадратных метрах, мы завтра не бросим окурок, бумажку, мы будем понимать, что это наша земля. Вот с этой точки зрения, безусловно, участие в субботниках – это важно. Если это с праздником… Это же наш мир. Много минчан участвует по зову сердца, и это всегда радует.