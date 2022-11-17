Чипсы и батончики исчезли! Отследили судьбу «пропавших» товаров в Беларуси

Новости Беларуси. Псевдожурналисты снова в деле. Одно из экстремистских интернет-изданий запестрило громкими заголовками: «Цены шокировали белорусов» или «Дефицита еще нет, а перебои уже начались», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Алексеюк, СТВ:

Спойлер: конечно, это очередное вранье из уст информационной помойки. Реальные цены и ассортимент столичных магазинов изучал Глеб Прокофьев. В центре внимания также молоко, кефир, йогурты, творог, сметана. Сразу несколько респондентов-экстремистов жалуются на ассортимент молочной продукции.

В одном из столичных супермаркетов большие холодильники, где раньше стояли молоко и кефир, теперь заняты несколькими видами воды. Рядом лежит творог (без выбора) жирный. Конечно, может быть это из-за воскресенья… Хотя раньше даже по выходным молоко было.

На выходных не было ни одной единицы ни молока, ни кефира, ни сметаны. Ни коробки, ни пакетика – ничего. Холодильники заставлены минералкой, витрины – горчицей и майонезом. Несколько йогуртов было в наличии, пара пачек творога одного вида. Работники сказали, что два дня ничего не завозили.

Что же на самом деле? Столичный магазин шаговой доступности. Его площадь всего 120 квадратов, но даже на такой небольшой территории работники торгового объекта расположили все необходимые товары. Выбрать есть из чего. Той же молочки предостаточно. «Цены меня шокировали». Разоблачаем сообщения о внезапных подорожаниях.

Татьяна Убарь, заместитель заведующего магазином:

В магазине проблем с поставками не было никаких. Только если возникали какие-то маленькие технические причины. А так ассортимент, покупатели довольны, очень широкий. Мы работаем с семью молокозаводами. «Минскхлебпром» представлены все заводы. На данный момент в магазине больше пяти наименований яиц, включая перепелиные. Молока более 30 видов, сметаны 18 видов, йогуртов больше 50, творога 36 наименований.

Вчера заметила, что с полок полностью пропали чипсы. Вместо них весь стеллаж забит белорусскими. Также исчезли батончики, осталось буквально по 5-10 штук на некоторых кассах. Я так понимаю, это остатки. Да, это не товары первой необходимости, но очень наглядно.

Как в небольших магазинах, так и крупных столичных универмагах чипсы от российского производителя мы нашли. Правда, одна из торговых марок России производство полностью прекратила, поэтому покупатели больше не встретят эти хрустящие ломтики на полках. С поставкой импортных шоколадных батончиков на сегодня проблем тоже нет. Да и так ли это важно – хорошую альтернативу предлагает белорусский производитель.

Александр Рубинов, помощник директора универмага:

Некоторые были проблемы с поставщиками-импортерами чипсов и шоколадных батончиков при изменении нашего законодательства в ценообразовании. Но на сегодня все вопросы решены, и поставщики выполняют заявки своевременно.

Другие товарные позиции, про отсутствие которых писал экстремистский ресурс, мы также нашли в торговых объектах. Это касается и непродовольственных товаров. Широкий выбор лаков для волос, кремов, декоративной косметики как от белорусского, так и зарубежного производителя. К слову, реальные, а не фейковые покупатели никакого товарного дефицита в столичных магазинах не замечают.

Всего хватает, всего в достатке. Мы не жалуемся.

– Я думаю, всего хватает. Проблем нет.

– Не наблюдали, что каких-то товаров ваших любимых нет на полках?

– Все доступно.

Нормально все, магазин хороший, ходим давно сюда. С сыном постоянно. Приветливый коллектив, все отлично.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Относительно пустых полок. Все мы ходим каждый день в магазин и такой ситуации в Минске нет. Ни в одном торговом объекте. Ситуация контролируется. Ежедневно проводится обследование торговых объектов всех: и магазинов в шаговой доступности, и крупных гипермаркетов. И администрациями районов, и главным управлением торговли Мингорисполкома. Ассортимент выполняется. Все товары, которые должны быть согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь обязательно, в наличии они есть. По отдельным позициям есть ассортимент и выше требуемого количества наименований продукции. Поэтому потребители наши могут быть спокойны.