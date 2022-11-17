Там представлены работы и молодых талантливых художников. Вот почему выставка «Верасень» уникальная

Новости Беларуси. Верасень, или по-русски сентябрь, хотя и с опозданием, наступил в Республиканской художественной галерее Белорусского союза художников Дворец искусства. Творческое объединение было организовано еще в далеком 1989 году и через два года ему исполнится 35 лет, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Марина Эренбург, искусствовед, художница:

На выставке представлены работы 20 художников, включая работы ушедших из жизни художников, как связующую нить между поколениями, как некий ориентир, который позволяет ориентироваться на них как на образец профессионализма. Потому что один из основателей этой секции Георгий Поплавский был человеком, который очень требовательно относился к профессиональному мастерству, к своему в том числе, и к тем, кто был рядом. Во многом определил то направление, в котором развиваются художники нашего объединения. У нас в секции на данный момент 28 художников, всякие творческие династии представлены. Например, династия Марченко.

Изначально основателями были художники, которые работали в станковой, журнальной и книжной графике. Но с течением времени они реализовали себя и в других видах творчества – живописи, сценографии, дизайне и прикладном искусстве. Здесь представлены работы мастеров разных стилей – от классических реалистов до символистов и абстракционистов.

Марина Эренбург:

За моей спиной представлены работы молодого, но уже известного, активного графика, станкового преподавателя и печатника нашей графической мастерской Союза художников Всеволод Швайба. Очень интересные работы со своим внутренним миром, символистические, наполненные внутренними смыслами, которые заставляют зрителя думать, искать загадки, отгадки в этих работах. Он работает в разных стилях печатных, в различных техниках – пером, карандашом.

Представлены работы одного из основателей, первых участников нашего объединения, это Юрий Зайцев. Он в свое время был известен как иллюстратор книжный, как станковый график, автор серии. А со временем он стал заниматься живописью, можно его назвать одним из немногочисленных символистов и сюрреалистов. Если посмотреть, то у него очень много отсылок к работам Дали и прочих сюрреалистов. Он яркие и загадочные работы пишет. Здесь представлены одни из последних его работ 2020 года. Несмотря на возраст, он продолжает плодотворно работать, участвует у нас в выставках. В этом году у него юбилей – 85 лет исполняется. Сколько художников – столько и взглядов на жизнь. Уже много лет выставка традиционно проходит раз в два года. Но пандемия внесла свои коррективы: на этот раз ее пришлось ждать на год дольше.