«Нет лучше жениха, чем работник ЖКХ». Как привлекают людей в эту специальность?

Сегодня в центре внимания работа коммунальных служб и те, кто по собственной инициативе делает город чище, красивее и комфортнее, а также контроль и поддержка городских властей. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Насколько интересно, выгодно и престижно сегодня работать в системе ЖКХ?

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Лично я работников ЖКХ расцениваю как команду профессионалов, потому что с самого раннего утра выходят работники, которые приводят город после ночного периода в надлежащее санитарное состояние. Конечно, мы ежемесячно работаем над тем, чтобы экономически поднять стимул работы. Екатерина Забенько:

Я знаю, что огромное значение имеет чествование сотрудников. Обратила внимание, что даже на Telegram-канале ЖКХ очень часто появляются те люди, которые добились каких-то определенных успехов в этой сфере. Насколько то действительно помогает, насколько приятно таким простым людям оказаться вдруг на виду?

Марина Толстик:

Для нас вопрос чествования лучших работников стал принципиален. Я не зря сказала, что для меня это команда профессионалов. Мы еженедельно среди всех предприятий ЖКХ ищем тех людей, которые заслужили за определенный период какую-то благодарность не только от своих руководителей, но и от жителей города. И это, по нашему мнению, позволяет показать картинку тех людей, которые сегодня выходят на улицу, которые работают в домах, которые приходят, чтобы дом уютнее, комфортнее, чтобы там было приятно обитать. Екатерина Забенько:

Ходит такая шутка: нет лучше жениха, чем работник ЖКХ. Как привлечь людей в эту сложную профессию? Потому что дефицит кадров есть, об этом нужно говорить.

Владимир Устинович, председатель КОТОС-59 ГП «ЖЭУ №1 Советского района Минска»:

Это актуальная проблема. Значительно сократился штат специалистов по уборке. Профессия очень важная, нужно поднимать ее престиж. Эта профессия очень трудная. Как поднять престиж? Я думаю, что и тарифы можно немножко поднять. Не секрет, что люди готовы доплатить – лишь бы было чисто у них на этаже и во дворе. Екатерина Забенько:

Но на это готовы не все. Владимир Устинович:

Готовы не все, но большинство готово.