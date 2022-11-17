«Нет лучше жениха, чем работник ЖКХ». Как привлекают людей в эту специальность?
Сегодня в центре внимания работа коммунальных служб и те, кто по собственной инициативе делает город чище, красивее и комфортнее, а также контроль и поддержка городских властей. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Насколько интересно, выгодно и престижно сегодня работать в системе ЖКХ?
Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Лично я работников ЖКХ расцениваю как команду профессионалов, потому что с самого раннего утра выходят работники, которые приводят город после ночного периода в надлежащее санитарное состояние. Конечно, мы ежемесячно работаем над тем, чтобы экономически поднять стимул работы.
Екатерина Забенько:
Я знаю, что огромное значение имеет чествование сотрудников. Обратила внимание, что даже на Telegram-канале ЖКХ очень часто появляются те люди, которые добились каких-то определенных успехов в этой сфере. Насколько то действительно помогает, насколько приятно таким простым людям оказаться вдруг на виду?
Марина Толстик:
Для нас вопрос чествования лучших работников стал принципиален. Я не зря сказала, что для меня это команда профессионалов. Мы еженедельно среди всех предприятий ЖКХ ищем тех людей, которые заслужили за определенный период какую-то благодарность не только от своих руководителей, но и от жителей города. И это, по нашему мнению, позволяет показать картинку тех людей, которые сегодня выходят на улицу, которые работают в домах, которые приходят, чтобы дом уютнее, комфортнее, чтобы там было приятно обитать.
Екатерина Забенько:
Ходит такая шутка: нет лучше жениха, чем работник ЖКХ. Как привлечь людей в эту сложную профессию? Потому что дефицит кадров есть, об этом нужно говорить.
Владимир Устинович, председатель КОТОС-59 ГП «ЖЭУ №1 Советского района Минска»:
Это актуальная проблема. Значительно сократился штат специалистов по уборке. Профессия очень важная, нужно поднимать ее престиж. Эта профессия очень трудная. Как поднять престиж? Я думаю, что и тарифы можно немножко поднять. Не секрет, что люди готовы доплатить – лишь бы было чисто у них на этаже и во дворе.
Екатерина Забенько:
Но на это готовы не все.
Владимир Устинович:
Готовы не все, но большинство готово.
Екатерина Забенько:
Когда этот вопрос поднимается, зачастую становится камнем преткновения.
Владимир Устинович:
Как еще привлечь? Возможно. Это получение служебного жилья, как это ранее было, чтобы человека хотя бы держало жилье, потому что очень большая текучка. Они буквально год, два, три – и меняются специалисты по уборке. Нам повезло, у нас в последние три года одни и те же люди.
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