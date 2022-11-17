Прямой эфир

«Нет лучше жениха, чем работник ЖКХ». Как привлекают людей в эту специальность?

17 ноября 2022 19:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сегодня в центре внимания работа коммунальных служб и те, кто по собственной инициативе делает город чище, красивее и комфортнее, а также контроль и поддержка городских властей. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.  

Екатерина Забенько, СТВ:  
Насколько интересно, выгодно и престижно сегодня работать в системе ЖКХ?  

«Нет лучше жениха, чем работник ЖКХ». Как привлекают людей в эту специальность?-1

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:  
Лично я работников ЖКХ расцениваю как команду профессионалов, потому что с самого раннего утра выходят работники, которые приводят город после ночного периода в надлежащее санитарное состояние. Конечно, мы ежемесячно работаем над тем, чтобы экономически поднять стимул работы.  

Екатерина Забенько:  
Я знаю, что огромное значение имеет чествование сотрудников. Обратила внимание, что даже на Telegram-канале ЖКХ очень часто появляются те люди, которые добились каких-то определенных успехов в этой сфере. Насколько то действительно помогает, насколько приятно таким простым людям оказаться вдруг на виду?  

«Нет лучше жениха, чем работник ЖКХ». Как привлекают людей в эту специальность?-4

Марина Толстик:  
Для нас вопрос чествования лучших работников стал принципиален. Я не зря сказала, что для меня это команда профессионалов. Мы еженедельно среди всех предприятий ЖКХ ищем тех людей, которые заслужили за определенный период какую-то благодарность не только от своих руководителей, но и от жителей города. И это, по нашему мнению, позволяет показать картинку тех людей, которые сегодня выходят на улицу, которые работают в домах, которые приходят, чтобы дом уютнее, комфортнее, чтобы там было приятно обитать.  

Екатерина Забенько:  
Ходит такая шутка: нет лучше жениха, чем работник ЖКХ. Как привлечь людей в эту сложную профессию? Потому что дефицит кадров есть, об этом нужно говорить.  

«Нет лучше жениха, чем работник ЖКХ». Как привлекают людей в эту специальность?-7

Владимир Устинович, председатель КОТОС-59 ГП «ЖЭУ №1 Советского района Минска»:  
Это актуальная проблема. Значительно сократился штат специалистов по уборке. Профессия очень важная, нужно поднимать ее престиж. Эта профессия очень трудная. Как поднять престиж? Я думаю, что и тарифы можно немножко поднять. Не секрет, что люди готовы доплатить – лишь бы было чисто у них на этаже и во дворе.  

Екатерина Забенько:  
Но на это готовы не все.  

Владимир Устинович:  
Готовы не все, но большинство готово.  

«Нет лучше жениха, чем работник ЖКХ». Как привлекают людей в эту специальность?-10

Екатерина Забенько:  
Когда этот вопрос поднимается, зачастую становится камнем преткновения.  

Владимир Устинович:  
Как еще привлечь? Возможно. Это получение служебного жилья, как это ранее было, чтобы человека хотя бы держало жилье, потому что очень большая текучка. Они буквально год, два, три – и меняются специалисты по уборке. Нам повезло, у нас в последние три года одни и те же люди.  

Субботники с концертами и конкурсами. Как вовлекают минчан в уборку дворов? Подробности здесь.  

# ЖКХ # общество # Екатерина Забенько # Марина Толстик # Владимир Устинович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Зачётная книжка в электронном виде. Как перед экзаменом зовут халяву современные студенты?
17 ноября 2022 19:10

Зачётная книжка в электронном виде. Как перед экзаменом зовут халяву современные студенты?

«Все дороги открыты». Как в Беларуси поддерживают инициативную молодёжь?
17 ноября 2022 19:04

«Все дороги открыты». Как в Беларуси поддерживают инициативную молодёжь?

Субботники с концертами и конкурсами. Как вовлекают минчан в уборку дворов?
17 ноября 2022 19:04

Субботники с концертами и конкурсами. Как вовлекают минчан в уборку дворов?