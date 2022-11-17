«Цены меня шокировали». Разоблачаем сообщения о внезапных подорожаниях

Новости Беларуси. Псевдожурналисты снова в деле. Одно из экстремистских интернет-изданий запестрило громкими заголовками: «Цены шокировали белорусов» или «Дефицита еще нет, а перебои уже начались», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недавняя статья экстремистского интернет-издания. В тексте приводят слова белоруски. Женщина утверждает, что якобы в магазинах одной из торговых сетей резко взлетели цены на новогодние украшения.

8 ноября я покупала товары к Новому году – цены были уж очень хорошие. В субботу, 12 ноября, я туда вернулась – хотела докупить кое-что. Но цены меня шокировали: на некоторые товары они поднялись в два раза! На вопрос сотрудникам магазина, почему так поднялись цены, ответа не было.

Мы побывали в одном из магазинов этой сети. Да, цены здесь такие, как указали на фейковой платформе. Но есть один ключевой нюанс: стоимость новогодних гирлянд, стеклянных игрушек и других праздничных украшений была тут такой еще до 5 октября. То есть до момента принятия решения о заморозке цен. Таким образом, на лицо факт очередной информационной спекуляции.