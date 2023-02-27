Минский метрополитен закупит новые составы в России для третьей линии подземки

Новости Беларуси. Метрополитен закупит семь новых составов. Они будут предназначены для перевозок пассажиров по третьей линии подземки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это современные поезда российского предприятия. Составы нового поколения «Москва». В них предусмотрены кондиционирование вагонов, система шумопонижения. Также будут оборудованы разъемы для подзарядки гаджетов. Каждый поезд рассчитан на 150 посадочных мест. Составы поступят к моменту ввода в эксплуатацию участка третьей линии метро до станции «Слуцкий Гостинец».

Владимир Сотников, директор Минского метрополитена:

На сегодня строится второй участок третьей линии. В процессе идут строительно-монтажные работы и также выполняется строительство электродепо «Слуцкая». Поэтому, как и поставлена задача, будем продолжать строить второй участок третьей линии. Думаю, что в соответствии с намеченными планами мы его завершим.