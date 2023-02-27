Прямой эфир

Минский метрополитен закупит новые составы в России для третьей линии подземки

27 февраля 2023 15:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Метрополитен закупит семь новых составов. Они будут предназначены для перевозок пассажиров по третьей линии подземки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минский метрополитен закупит новые составы в России для третьей линии подземки-1

Это современные поезда российского предприятия. Составы нового поколения «Москва». В них предусмотрены кондиционирование вагонов, система шумопонижения. Также будут оборудованы разъемы для подзарядки гаджетов. Каждый поезд рассчитан на 150 посадочных мест. Составы поступят к моменту ввода в эксплуатацию участка третьей линии метро до станции «Слуцкий Гостинец».

Минский метрополитен закупит новые составы в России для третьей линии подземки-4

Владимир Сотников, директор Минского метрополитена:
На сегодня строится второй участок третьей линии. В процессе идут строительно-монтажные работы и также выполняется строительство электродепо «Слуцкая». Поэтому, как и поставлена задача, будем продолжать строить второй участок третьей линии. Думаю, что в соответствии с намеченными планами мы его завершим.

Минский метрополитен закупит новые составы в России для третьей линии подземки-7

Предприятие «Метровагонмаш» уже осуществляло поставки Минскому метрополитену. Практически все составы на первой и второй линии этого производителя.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Минское метро # общество # Владимир Сотников # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ролики Могилёвского медколледжа собирают миллионы просмотров в TikTok. Почему они популярны?
27 февраля 2023 15:14

Ролики Могилёвского медколледжа собирают миллионы просмотров в TikTok. Почему они популярны?

В Вилейке выбрали первую красавицу района. Как проходил региональный этап конкурса «Мисс Минщина»?
27 февраля 2023 14:28

В Вилейке выбрали первую красавицу района. Как проходил региональный этап конкурса «Мисс Минщина»?

Двор подтопило во время паводков. Куда звонить и сколько стоят услуги по откачке воды?
27 февраля 2023 14:07

Двор подтопило во время паводков. Куда звонить и сколько стоят услуги по откачке воды?