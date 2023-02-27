Ремонт оборудования и очистка технических приспособлений. Как работают водолазы Минскводоканала?

Вячеслав Станилевич, начальник минского участка насосных станций гидротехнических сооружений УП «Минскводоканал»:

Костюмы водонепроницаемые, специальная нательная одежда: чулки, подштанники и гольф. Одним подводный мир кажется красочным и романтичным, а у других он ассоциируется с трудными ремонтными задачами. Каждый день водолазы Минскводоканала в буквальном смысле погружаются в свою работу с головой. Вячеслав Станилевич:

Они смотрят состояние сооружений и оборудование, которое находится под водой. Наши водолазы занимаются также другой работой, будем осматривать состояние пляжных зон. Ремонт оборудования, очистка технических приспособлений и многое другое. На плаву в любое время года. Однако и в этой профессии есть ограничения, перед погружением специалисты обязательно смотрят на погоду за окном.

Роман, водолаз УП «Минскводоканал»:

По единым водолазным правилам разрешается при определенных условиях. Учитывается и сила ветра, и мороз. Если нет сильного ветра, нельзя при минус 20. Состояние водолаза (как физическое, так и эмоциональное) должно быть идеальным, даже небольшой насморк препятствует работе под водой. На большой глубине давление воздействует на организм и к заложенности носа прибавляются боли в ушах.

Алексей, водолаз УП «Минскводоканал»:

Это связано и с риском для жизни. Всегда оборудование проходит проверку на исправность. Водолаз должен быть готов к любым экстремальным ситуациям, которые могут произойти под водой: прорыв костюма, выход из строя регулятора давления. Вячеслав Станилевич:

Сюда берут специалистов-водолазов, которых у нас в республике, наверное, готовят только в Министерстве обороны, в МЧС и в ОСВОД. Там они получают необходимые навыки, у нас они получают более глубокие, потому что работа кардинально отличается от работы водолазов ОСВОД. Здесь они универсалы, потому что человек, находясь под водой, работает ключами, откручивает, закручивает болты в условиях где-то даже недостаточной видимости.

Алексей, водолаз УП «Минскводоканал»:

Начиналось все со службы в армии, там получил профессию, после службы уже пошел в ОСВОД. Около семи лет я там проработал и потом уже захотелось поменять профиль работы немножко, пошел в водоканал. В составе бригады работает три водолаза. Каждый из них может выполнять любую из перечисленных функций и в случае чего подменить товарища.

Вячеслав Станилевич:

Человек, который работает под водой – он один, но он зависит от человека, который находится наверху. Посредством сигнального кабеля, это, условно говоря, мобильный телефон, по которому они переговариваются. Но то, что он видит там, внизу, он не может передать наверх, в этом заключается определенная сложность. После погружения водолазы докладывают обстановку коллегам, затем выбирается способ решения той или иной проблемы. И вооружившись необходимыми инструментами, ныряльщик возвращается в водную стихию и приступает к ремонту.