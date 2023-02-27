Гособвинитель запросил для Тихановской и Латушко 19 лет лишения свободы

Новости Беларуси. 19 лет лишения свободы запросил государственный обвинитель для небезызвестных Светланы Тихановской и Павла Латушко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минском городском суде продолжается рассмотрение дела в отношении так называемого Координационного совета. Всего в числе фигурантов пять человек. Еще троим – Дылевскому, Мороз и Ковальковой – прокурор просит назначить по 12 лет колонии.

Кроме того, гособвинение требует назначить Тихановской штраф в размере 37 тысяч рублей. А Латушко – лишение права занимать руководящие должности сроком на пять лет. Все фигуранты находятся за пределами страны, поэтому дело рассматривается в рамках специального производства. Подсудимым вменяют заговор с целью захвата власти неконституционным путем, создание и руководство экстремистским формированием, публичные призывы к санкциям и иным действиям, подрывающим национальную безопасность. Тихановская, Ковалькова и Мороз, как предполагается, должны отбывать наказание в колонии общего режима, Латушко и Дылевский – усиленного режима.