«Ощущение прогулки в летнем саду». Архитекторы рассказали, как будут выглядеть новые станции зелёной ветки метро

Новости Беларуси. На неделе Минский метрополитен подсчитал количество пассажиров, которые воспользовались подземкой в 2020. В прошлом году в метро спустилось более 220 миллионов человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Перевезли за год больше человек, чем живёт в Бразилии. Минский метрополитен подвел итоги 2020-го К удобству горожан и приезжих открылась новая ветка с двумя пересадочными станциями. И сеть метро продолжает расти: сейчас метростроители работают новыми станциями зеленой ветки. Строительство планируют завершить за 2,5 года.

После завершения стройки начнут наводить марафет: приступят к отделке и установке металлических конструкций. Мы же попробуем подсмотреть, как будет выглядеть дизайн «Аэродромной». Для этого перемещаемся в «Минскметропроект». Согласно задумке, пространство «Аэродромной» должно подчеркнуть тему неба и полетов, для этого в отделке планируют использовать холодный голубой. Будет на платформе и стилизованная взлетная полоса.

Сергей Букато, главный специалист отдела проектирования строительных конструкций и архитектуры Минскметропроекта:

Появились на платформе «летящие» светильники, которые напоминают перьевые облака. Цвет мы практически не меняли, оставили белый потолок.

А вот на станции «Неморшанский сад» архитекторы хотят создать ощущение прогулки в летнем саду. Эффекта планируют добиться с использованием акцентов лиственно-зеленого в отделке потолка. Колонны стилизуют под стволы деревьев.

Сергей Букато:

Непрямолинейная разметка панелей будет создавать иллюзию кроны. Единственное, что мы добавили светильники, чтобы с помощью этих светильников просто осветить всю платформу.

На станции «Слуцкий гостинец» постарались отразить наследие Слуцка, известные во всем мире слуцкие пояса. Под потолком станции проходит металлическая конструкция в виде ромбов, внутри которых расположены светильники. Таким образом стилизовали белорусский орнамент. Стоит отметить, что буквально недавно архитектурные проекты новых станций претерпели изменения, их удешевили. При этом кардинально облик не изменился.

Павел Чеканов, директор Минскметропроекта:

Мы продолжаем работу над уменьшением стоимости строительства Минского метрополитена. Для этого прорабатываются новые объемно-планировочные решения станционных комплексов, меньше вкладывается материальных ресурсов, меньше трудозатрат на сооружение каждой станции. Соответственно, можно построить быстрее, меньше потратить на это денег.

Уже идет разработка третьей очереди зеленой ветки. Архитекторы работают над станциями «Профсоюзная», «Переспа», «Комаровская» и «Парк дружбы народов». Этот участок начинается на пересечении проспекта Победителей и Мельникайте, пройдет под Свислочью и будет замыкаться на площади Бангалор. Здесь дизайнеры поиграли со светом и цветом и хотят впустить под землю солнечные лучи.

Григорий Васильев, главный специалист отдела проектирования строительных конструкций и архитектуры Минскметропроекта:

На станции «Парк дружбы народов» в связи с ее расположением под площадью Бангалор есть возможность сделать зенитные фонари, и солнце попадет прямо на платформу станции.