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«Ощущение прогулки в летнем саду». Архитекторы рассказали, как будут выглядеть новые станции зелёной ветки метро

31 января 2021 19:02
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Новости Беларуси. На неделе Минский метрополитен подсчитал количество пассажиров, которые воспользовались подземкой в 2020. В прошлом году в метро спустилось более 220 миллионов человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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К удобству горожан и приезжих открылась новая ветка с двумя пересадочными станциями. И сеть метро продолжает расти: сейчас метростроители работают новыми станциями зеленой ветки. Строительство планируют завершить за 2,5 года.

«Ощущение прогулки в летнем саду». Архитекторы рассказали, как будут выглядеть новые станции зелёной ветки метро-1

После завершения стройки начнут наводить марафет: приступят к отделке и установке металлических конструкций. Мы же попробуем подсмотреть, как будет выглядеть дизайн «Аэродромной». Для этого перемещаемся в «Минскметропроект». Согласно задумке, пространство «Аэродромной» должно подчеркнуть тему неба и полетов, для этого в отделке планируют использовать холодный голубой. Будет на платформе и стилизованная взлетная полоса.

«Ощущение прогулки в летнем саду». Архитекторы рассказали, как будут выглядеть новые станции зелёной ветки метро-4

Сергей Букато, главный специалист отдела проектирования строительных конструкций и архитектуры Минскметропроекта:
Появились на платформе «летящие» светильники, которые напоминают перьевые облака. Цвет мы практически не меняли, оставили белый потолок.

«Ощущение прогулки в летнем саду». Архитекторы рассказали, как будут выглядеть новые станции зелёной ветки метро-7

А вот на станции «Неморшанский сад» архитекторы хотят создать ощущение прогулки в летнем саду. Эффекта планируют добиться с использованием акцентов лиственно-зеленого в отделке потолка. Колонны стилизуют под стволы деревьев.

«Ощущение прогулки в летнем саду». Архитекторы рассказали, как будут выглядеть новые станции зелёной ветки метро-10

Сергей Букато:
Непрямолинейная разметка панелей будет создавать иллюзию кроны. Единственное, что мы добавили светильники, чтобы с помощью этих светильников просто осветить всю платформу.

«Ощущение прогулки в летнем саду». Архитекторы рассказали, как будут выглядеть новые станции зелёной ветки метро-13

На станции «Слуцкий гостинец» постарались отразить наследие Слуцка, известные во всем мире слуцкие пояса. Под потолком станции проходит металлическая конструкция в виде ромбов, внутри которых расположены светильники. Таким образом стилизовали белорусский орнамент. Стоит отметить, что буквально недавно архитектурные проекты новых станций претерпели изменения, их удешевили. При этом кардинально облик не изменился.

«Ощущение прогулки в летнем саду». Архитекторы рассказали, как будут выглядеть новые станции зелёной ветки метро-16

Павел Чеканов, директор Минскметропроекта:
Мы продолжаем работу над уменьшением стоимости строительства Минского метрополитена. Для этого прорабатываются новые объемно-планировочные решения станционных комплексов, меньше вкладывается материальных ресурсов, меньше трудозатрат на сооружение каждой станции. Соответственно, можно построить быстрее, меньше потратить на это денег.

«Ощущение прогулки в летнем саду». Архитекторы рассказали, как будут выглядеть новые станции зелёной ветки метро-19

Уже идет разработка третьей очереди зеленой ветки. Архитекторы работают над станциями «Профсоюзная», «Переспа», «Комаровская» и «Парк дружбы народов». Этот участок начинается на пересечении проспекта Победителей и Мельникайте, пройдет под Свислочью и будет замыкаться на площади Бангалор. Здесь дизайнеры поиграли со светом и цветом и хотят впустить под землю солнечные лучи.

«Ощущение прогулки в летнем саду». Архитекторы рассказали, как будут выглядеть новые станции зелёной ветки метро-22

Григорий Васильев, главный специалист отдела проектирования строительных конструкций и архитектуры Минскметропроекта:
На станции «Парк дружбы народов» в связи с ее расположением под площадью Бангалор есть возможность сделать зенитные фонари, и солнце попадет прямо на платформу станции.

«Ощущение прогулки в летнем саду». Архитекторы рассказали, как будут выглядеть новые станции зелёной ветки метро-25

Когда Зеленолужская линия достроится, она будет иметь протяженность более 17 километров и насчитывать 14 остановочных пунктов. Следующий этап – возведение кольцевой линии метро.

«Три метра в сутки». Посмотрите, как на глубине 16 метров продолжают строить зелёную ветку метро – подробнее здесь

# Минское метро # общество # Сергей Букато # Ольга Власовец # Фотофакт

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