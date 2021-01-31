«Три метра в сутки». Посмотрите, как на глубине 16 метров продолжают строить зелёную ветку метро

Новости Беларуси. На неделе Минский метрополитен подсчитал количество пассажиров, которые воспользовались подземкой в 2020. В прошлом году в метро спустилось более 220 миллионов человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Перевезли за год больше человек, чем живёт в Бразилии. Минский метрополитен подвел итоги 2020-го К удобству горожан и приезжих открылась новая ветка с двумя пересадочными станциями. И сеть метро продолжает расти: сейчас метростроители работают новыми станциями зеленой ветки. Строительство планируют завершить за 2,5 года. Самая востребованная новая станция – это «Ковальская слобода», она же пока конечная зеленой ветки. Но буквально через два с половиной года поезда поедут дальше, на станцию «Аэродромную» в сторону Курасовщины. Под землей уже кипит работа. Тонелепроходческий комплекс «Алеся» скоро закончит пробивать правый тоннель. До конца 2021 года планируют проложить и левый. Спускаемся на глубину в будущий тоннель.

Ольга Власовец, корреспондент:

Вот так, метр за метром, проходческий щит прокладывает тоннель. Здесь в будущем помчатся поезда. Мы находимся на глубине 16 метров. Ощущения как на подводной лодке.

Между будущими станциями «Слуцкий гостинец» и «Немаршанский сад» есть короткие участки тоннелей по 200 метров, на которых из-за небольших объемов нецелесообразно использовать «Алесю». Здесь роют тоннель по старинке (с использованием проходческого щита старого образца). Путь для поездов прокладывают вручную, используют отбойные молотки и лопаты. Так велось строительство Автозоводской и Московской линий.

Михаил Моисеенко, мастер горного участка строительно-монтажного управления № 2 УП «Минскметрострой»:

Почему не проходим «Алесей»? Потому что нецелесообразно нам запускать ее из-за того, что короткий тоннель. Сборка, разборка, потому что проезжая часть, мы не можем перекрыть интенсивное движение транспорта. Расположение скорой помощи, больницы, потом «Автоваз». Иван Иванович Кардаш – один из первых минских метростроителей. 40 лет назад с коллегами начинал строить станции Московской ветки. Тогда были молодыми, возведение метро было большим событием для города. Сейчас же пришли новые технологии и оборудование. Но иногда прибегают и к старым проверенным методам.

Иван Кардаш, проходчик 9-го участка строительно-монтажного управления № 2 УП «Минскметрострой»:

Начинали мы со станции «Площадь Якуба Колоса». Построили первую линию, пошли на вторую линию. Строили «Пролетарскую». Приехали сюда специалисты, они нас учили, научили, мы сами сейчас учим других. Работа ведется круглосуточно, без остановок. И если «Алеся» проходит в день до 12 метров, то вручную бригада за смену прокладывает на порядок меньше.

Александр Басков, проходчик строительно-монтажного управления № 2 УП «Минскметрострой»:

В сутки у нас выходит три метра, на смене работает от 9 до 11 человек, забойная группа. А теперь перемещаемся в район бывшего аэропорта «Минск-1». Здесь под землей уже вырисовываются очертания будущей станции. Готов вестибюль, где будут располагаться билетные кассы и технические помещения. Далее попадаем на саму платформу. Ольга Власовец:

Мы находимся на будущей станции «Аэродромной». Здесь, на платформе, пытаешься представить, как будет выглядеть окончательный дизайн. К слову, перронный зал будет сводчатым, а ширина платформы стандартная (10 метров).

На участке в день работают более 20 человек. Чтобы уложиться в сроки и не нарушить технологический процесс, иногда приходится выходить и в ночную смену. По проекту станция будет напоминать «Ковальскую Слободу».