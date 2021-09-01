Строительство этой школы Президент держал на личном контроле. Подводим итоги поездки Лукашенко в Бобруйск
Новости Беларуси. С витаминным баром, тиром и бассейном. В Бобруйске 1 сентября открыли новую школу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В церемонии принял участие и глава государства. Новое учреждение строили с учетом пожеланий местных жителей. В свое время с такой просьбой они обратились к властям – новая школа была очень нужна. Потому строили быстро, но качественно. Работы завершили буквально за год.
Конечно, Президенту показали внутреннюю начинку школы – классы, спортивный зал. В свою очередь Александр Лукашенко выразил надежду, что относиться ко всему здесь будут бережно. Оно и понятно – стоит все недешево. Но новая школа – не единственный подарок. От Президента ученикам еще мультиборд и 3D-принтер.
Со всеми подробностями Алена Сырова.
Глядя на эти кадры, вы же сейчас тоже вспомнили, как это было у вас? Гул школьного двора после лета 1 сентября, наконец, наполненного детскими голосами, ни с чем перепутать, сколько бы лет ни прошло с вашей школьной поры. Каждый 9-й белорус 1 сентября сел за парту. Но эмоции от ожидания нового учебного года острее и ярче, наверное, у тех, для кого он будет первым в новом статусе: первоклассника или его родителя.
Эмоций много. Это очень много эмоций. Во-первых, дочь в первый класс, это в новую жизнь отправляю.
Очень волнительно, но надеемся, что нам повезло очень с классным руководителем. Тут такие нанотехнологии. Мы зашли в класс, тут такая доска. Сравнить ни в коем случае нельзя.
Александра будет учиться в 1 «Б» классе школы № 35 в Бобруйске. Ее, такую нужную для нового микрорайона, открыли аккурат к новому учебному году, хотя планировали к следующему календарному, но слишком велико количество желающих учиться здесь. Судите сами, только в первой параллели 9 классов.
Школа у нас прекрасная, с бассейном. Мы идем в легокласс. Как нам объясняли, будут изучать предметы с помощью лего. Мы закупили наборы лего, у каждого будет свой набор, какой-то планшет, и они будут изучать буквы и счет при помощи лего.
В легокласс, впрочем, как и в зал гимнастики, и библиотеку (не зашел разве что в бассейн, хотя на территории школы он тоже есть) с не меньшим интересом чуть позже заглянул Президент. Александр Лукашенко 1 сентября приехал в Бобруйск, чтобы поучаствовать в открытии школы, строительство которой держал на личном контроле. Но прежде озвучил напутствие, адресованное не только тем, кто присутствовал конкретно в этом школьном дворе, а всем тем, для кого 1 сентября – День знаний.
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Алена Сырова:
О бережном отношении глава государства упоминал 1 сентября несколько раз. В том числе и в разговоре с чиновниками, а после уже и на линейке. Говорил о необходимости рационально распределять ресурсы и правильно расставлять приоритеты. Строительство новых объектов, особенно таких – дело, безусловно, хорошее. Но только в случае, если это действительно необходимо, ведь эти финансы явно не будут лишними для работников сферы образования и здравоохранения, например.
И все же, эти задачи для взрослых. Тем, кто младше, задание одно – учиться и умело пользоваться возможностями, которые дает новое время. Не забывая традиций, создавать свои. К слову, о традициях: звон колокольчика в новой школе слышится совершенно иначе, трепетнее что ли. Очень красивое, просторное и продуманное до мелочей здание в школу превращают именно дети и их педагоги. Шумно, а как иначе? Они отправляются на первый в этом учебном году урок, а в это время экскурсию по пока не обжитому дворцу знаний для Президента проводит директор. Глава государства заглядывает в классы, стараясь не отвлекать ребят от учебного процесса, но оказался сам вовлечен.
Он сделал это. О чем школьники попросили Александра Лукашенко?
Закономерно, дольше всего главу государства не отпускают самые маленькие школьники. Первый урок, единый для абсолютно всех белорусских учеников, посвящен Году народного единства. Учитывая пережитое в прошлом году, как же могло быть иначе? Эти первоклассники в силу возраста пока еще мало что могут рассказать о высоких материях, и, конечно, не станут рассуждать о причинах внутренних или внешних разладов и кризисов, зато для них Беларусь – цельная страна. Такой и должна быть, как ни крути – не это ли главное?
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Алена Сырова:
Если уж развить эту красивую метафору о сердце Беларуси, то каждый день все вместе, каждый на своем месте посильно возрасту и статусу – так или иначе делаем все, чтобы оно билось. И было в безопасности. Важность последнего хорошо осознают ребята постарше, оттого и вопросы серьезные. Про контрактную армию. И про новые должности, дисциплины и саму дисциплину в школе. В этом учебном году появились и факультативы по правам человека, и вроде как вернулись военруки, что вызвало не малые дискуссии в обществе. Но, кажется, эти работники сферы образования до сегодняшнего дня так до конца и сами не понимали своей роли. Вопросы на сей счет были и у журналистов.
Вот такой урок от руководителя государства руководителю Министерства образования. Система в ближайшие годы, очевидно, претерпит изменения – как того и требует время. Но в основе, как и прежде, будут дети и желание взрослых сделать их жизнь максимально успешной, счастливой, интересной, помочь выбрать правильный путь и найти свое место в жизни.