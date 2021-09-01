Строительство этой школы Президент держал на личном контроле. Подводим итоги поездки Лукашенко в Бобруйск

Новости Беларуси. С витаминным баром, тиром и бассейном. В Бобруйске 1 сентября открыли новую школу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В церемонии принял участие и глава государства. Новое учреждение строили с учетом пожеланий местных жителей. В свое время с такой просьбой они обратились к властям – новая школа была очень нужна. Потому строили быстро, но качественно. Работы завершили буквально за год. Конечно, Президенту показали внутреннюю начинку школы – классы, спортивный зал. В свою очередь Александр Лукашенко выразил надежду, что относиться ко всему здесь будут бережно. Оно и понятно – стоит все недешево. Но новая школа – не единственный подарок. От Президента ученикам еще мультиборд и 3D-принтер. Со всеми подробностями Алена Сырова.

Глядя на эти кадры, вы же сейчас тоже вспомнили, как это было у вас? Гул школьного двора после лета 1 сентября, наконец, наполненного детскими голосами, ни с чем перепутать, сколько бы лет ни прошло с вашей школьной поры. Каждый 9-й белорус 1 сентября сел за парту. Но эмоции от ожидания нового учебного года острее и ярче, наверное, у тех, для кого он будет первым в новом статусе: первоклассника или его родителя.

Эмоций много. Это очень много эмоций. Во-первых, дочь в первый класс, это в новую жизнь отправляю.

Очень волнительно, но надеемся, что нам повезло очень с классным руководителем. Тут такие нанотехнологии. Мы зашли в класс, тут такая доска. Сравнить ни в коем случае нельзя. Александра будет учиться в 1 «Б» классе школы № 35 в Бобруйске. Ее, такую нужную для нового микрорайона, открыли аккурат к новому учебному году, хотя планировали к следующему календарному, но слишком велико количество желающих учиться здесь. Судите сами, только в первой параллели 9 классов.

Школа у нас прекрасная, с бассейном. Мы идем в легокласс. Как нам объясняли, будут изучать предметы с помощью лего. Мы закупили наборы лего, у каждого будет свой набор, какой-то планшет, и они будут изучать буквы и счет при помощи лего.

Алена Сырова:

О бережном отношении глава государства упоминал 1 сентября несколько раз. В том числе и в разговоре с чиновниками, а после уже и на линейке. Говорил о необходимости рационально распределять ресурсы и правильно расставлять приоритеты. Строительство новых объектов, особенно таких – дело, безусловно, хорошее. Но только в случае, если это действительно необходимо, ведь эти финансы явно не будут лишними для работников сферы образования и здравоохранения, например. И все же, эти задачи для взрослых. Тем, кто младше, задание одно – учиться и умело пользоваться возможностями, которые дает новое время. Не забывая традиций, создавать свои. К слову, о традициях: звон колокольчика в новой школе слышится совершенно иначе, трепетнее что ли. Очень красивое, просторное и продуманное до мелочей здание в школу превращают именно дети и их педагоги. Шумно, а как иначе? Они отправляются на первый в этом учебном году урок, а в это время экскурсию по пока не обжитому дворцу знаний для Президента проводит директор. Глава государства заглядывает в классы, стараясь не отвлекать ребят от учебного процесса, но оказался сам вовлечен. Он сделал это. О чем школьники попросили Александра Лукашенко?

Закономерно, дольше всего главу государства не отпускают самые маленькие школьники. Первый урок, единый для абсолютно всех белорусских учеников, посвящен Году народного единства. Учитывая пережитое в прошлом году, как же могло быть иначе? Эти первоклассники в силу возраста пока еще мало что могут рассказать о высоких материях, и, конечно, не станут рассуждать о причинах внутренних или внешних разладов и кризисов, зато для них Беларусь – цельная страна. Такой и должна быть, как ни крути – не это ли главное? Вместе сделали сердце. Александр Лукашенко пообщался с первоклассниками