Витебск принимает участников проекта «Поезд Памяти»

Маршрут победы, истории и дружбы. Витебская область принимает участников проекта «Поезд Памяти», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спортивные объекты, производства, музеи и, конечно, мемориальные комплексы – поколение победителей продолжает путешествие по местам боевой славы. Программа выдалась насыщенная и разносторонняя. Посмотреть на Витебск удалось даже с высоты птичьего полета. Областной центр открылся с новой стороны, в том числе для тех, кто уже гостил на этой земле. Присоединилась к уникальному проекту и собрала впечатления участников – Марина Кишкурно.

Ежедневно витебский вокзал принимает десятки железнодорожных составов, но этот не спутаешь ни с одним другим. Знакомство с Витебском совпало с празднованием 1051-го дня рождения города. Он пережил немало испытаний, но самым суровым из всех стала Великая Отечественная война. Памятным мероприятиям отведено особое место в программе гостей. Правнуки победителей побывали у мемориального комплекса, в котором запечатлен бессмертный подвиг всего советского народа. «Три штыка» символизируют воинов Красной армии, партизан и подпольщиков, что громили врага. В память о тех, кто не увидел победный май, участники проекта возложили цветы к Вечному огню.

Иван Новиков, сенатор Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации по социальной политике:

Низкий поклон тому, как вы сохраняете память о Великой Отечественной войне и о героических поступках ваших земляков, наших земляков, народа Советского Союза. Самое главное, к чему ребята прикасаются, это к страницам истории Великой Отечественной войны. Мы постараемся в первую очередь им показать это, чтобы они сами напитались эмоциями, сами прикоснулись, потрогали руками, услышали историю. Каждый город в маршруте «Поезд Памяти» – символ мужества и героического сопротивления в годы Великой Отечественной войны. Участники проекта – это 200 талантливых школьников, чьи прадеды, сражаясь вместе, одержали Великую Победу. Силу единства ощущают и потомки – за неделю путешествий по Беларуси ребята стали большой и дружной семьей.

Ксения Варламова, участница проекта «Поезд Памяти»:

Мы очень дружим нашим отрядом. Я уже подружилась со многими ребятами из разных стран. Например, у меня соседка из Азербайджана, из Южной Осетии и из Беларуси.