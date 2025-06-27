Казаков: в Европе не хотят нас видеть, но мы хотим их видеть евразийцами

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

И мы четко должны понимать, что нам никогда не быть равными с Европой. Они не захотят этого. Мы хотели этого последние 30 лет. Мы пытались выстраивать отношения с Европой на равных. Мы какие-то общие отношения в виде телеканалов, программ, партий, каких-то общественных объединений, каких-то общих интересных клубов, которые мы якобы должны были внедрить у себя для того, чтобы стать европейцами.

Не хотят нас видеть европейцами. Мы хотим их видеть евразийцами, но так получается, что центр Евразии – это Минск, Москва, Астана, Бишкек. Вот это вот Евразия. А большая Европа, она теперь должна стать чем? Она должна быть периферией. С точки зрения экономики, эти страны, которые питаются той сырьевой базы, которая находится у нас здесь, в Евразии. Президент говорит о том, что мы здесь на этой сырьевой базе должны создавать промышленные предприятия, мы должны создавать логистические центры и торговые пути от Китая до как раз-таки этой самой периферии Европы. Так ведь у Америки самая главная цель в чем?