Казаков: независимым в этом современном мире можно быть только в союзе

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Я говорю, это очень парадоксальная история, что независимым в этом современном мире, в контексте нынешних событий, можно быть только в союзе. Но опять же повторюсь, что союз, который дает тебе возможность быть субъектным. То есть вот это вот равенство, которое заложено, например, советской системой менталитета, дипломатии, которая в 60-е, 70-е годы давала равенство тем же самым африканским независимым республикам, бывшим колониям, на равных становиться, например, партнером Советского Союза, а не колониально, когда ты приезжаешь и тебя, как на белого человека, смотрят как на бога. Нет. Так вот это вот равенство, субъектность, цивилизованность, которая приносится буддистской и конфуцианской системой Китая, менталитетом советским цивилизованным России, Беларуси и опять же того же самого Казахстана, Кыргызстана и Армении. У нас, как ни крути, вот эти самые общие корни все равно существуют. Поэтому то равенство и справедливость, о чем Президент говорит внутри этих союзов являются конкурентной силой нашего Союза. БРИКС строится тоже по принципу равенства и справедливости. ШОС строится по принципу равенства и справедливости. А «Большая семерка» строится по принципу «мы лучшие, а все остальные это страны примыкающие».