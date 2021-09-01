«Ни один военный патриота не воспитает». Александр Лукашенко о введении в школах новой должности

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я бы их назвал не военруками, а основными лицами, отвечающими за безопасность школы. Естественно, безопасность сродни и патриотическому, и военно-патриотическому воспитанию, поэтому он и этим должен заниматься. Потому что военный человек, он все-таки военно-патриотически воспитан и должен это перенести на детей. Но главное – безопасность в школе. Безопасность. Здесь дети должны себя чувствовать безопасно, и родители не должны переживать, что мы отправили в школу ребенка, а все ли там будет нормально? Это основное направление. Он должен помочь директору, руководству школы обеспечить безопасность в школе и воспитывать детей в духе этой безопасности.

Он должен знать коллектив, он должен знать, кто чем дышит, проблемных детей и родителей и оказывать помощь директору. А военно-патриотическое воспитание – это, прежде всего, семья, директор, руководство школы и весь педагогический коллектив. Ни один военный патриота не воспитает. Эта среда должна быть создана. А военный как основной винтик в этой среде.

Изначально я уже вижу непродуманность, недоработки Министерства образования: «Сказано военно-патриотическое, давайте наберем» – рассуждения на СТВ, по моему, я посмотрел, правильно, что вы вытащили эту проблему – рассуждает директор или еще кто-то. Вижу, что они не понимают. Они сами не понимают, как будет работать этот подполковник или капитан, или старший лейтенант, который пришел в школу. «Ты занимайся военно-патриотическим воспитанием, а мы будем математикой» – тогда ничего не получится. Директор – главное действующее лицо в школе по военно-патриотическому воспитанию. А его, как вы сказали, нового военрука, место надо найти в том числе и в военно-патриотическом воспитании. Это не военрук, это человек, который должен вот это обеспечить. То, что я сказал.

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