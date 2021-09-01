Лукашенко: мы уже построили столько школ, сколько надо. Главное сейчас – их заполнить

Новости Беларуси. В Бобруйске 1 сентября открыли новую школу. В торжественной линейке принял участие глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Бобруйске 1 сентября открыли новую школу. В торжественной линейке принял участие глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
День знаний, как правило, Президент встречает в окружении либо школьников, либо студентов. Александр Лукашенко по одному из дипломов учитель и имеет педагогический стаж. Поэтому праздничная линейка для главы государства всегда проходит с большим волнением.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для меня лично 1 сентября – день особенный. Я всегда прихожу на такую праздничную линейку с большим волнением, где бы она ни проходила: в старейшей или новой школе, техникуме, вузе, в деревне, районном центре или столице. Потому что помню себя и учеником, и учителем, знаю, что чувствуют в эти минуты родители. В эти минуты в разных уголках Беларуси семь школ впервые открывают свои двери для детей и педагогических коллективов. Мы вот на подходе к вашей школе говорили о том, надо ли нам еще в стране строить школы. Мы уже построили столько, сколько надо. Главное сейчас – их заполнить. Если там останутся где-то единицы, где еще в две смены занимаются детишки, там мы обязательно в этой пятилетке решим эту проблему.
Но вся беда в том (и на педсовете недавно я об этом говорил), особенно в Минске, в центре Минска мы в свое время построили много школ, и там население уже стареющее, там уже нет маленьких детишек. Молодые люди расселяются в Минске в микрорайонах, так как в Бобруйске. И мы там начинаем опять создавать эти школы. Строить школы – это недешево. А в центре Минска в то же время школы могут быть незаполненными. Поэтому нам очень аккуратно и осторожно надо подходить к строительству школ. Я поручил правительству и министру, чтобы мы эти деньги потратили не на строительство новых школ, а заполнить надо все, что у нас есть местами, связь у нас хорошая. В конце концов, это не на селе, где 10 километров пешком в школу надо ходить, хотя уже никто не ходит. Поэтому эти школы надо заполнить, а сэкономленные средства и в образование, и в здравоохранение направить, на повышение заработной платы учителей и поднятие уровня базы существующих школ.
Этот учебный год жители молодого микрорайона Бобруйска встречают с новой школой. Учреждение образования было построено менее чем за год, и его открытие – большой подарок и стране, и городу.
Символический ключ от средней школы № 35.
Александр Лукашенко:
То, о чем я говорил. Меньше года понадобилось его коллективу, чтобы выполнить поручение Президента и построить этот храм. Еще раз говорю: берегите, это стоит недешево. Ну и главному хранителю я хочу передать этот ключ.
Ключ вручается директору школы Татьяне Францевне Василевской.
После торжественного открытия главе государства провели экскурсию по кораблю знаний. Витаминный бар, бассейн, тир и лыжная база – все это вмещает в себя новая школа, она рассчитана более чем на тысячу учеников. Здесь, помимо традиционной начинки, оборудованы разнообразные мастерские, зал хореографии и ритмики, артистическая, костюмерная, лингафонные кабинеты, кабинеты допризывной подготовки и даже помещение психологической разгрузки педагогов. Побывал Президент и на первом уроке. Его тема – «В единстве белорусского народа – основа независимой страны».
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