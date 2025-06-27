10 медалей завоевали белорусские стрелки на открытом ЧБ

В Минске продолжается открытый чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены из Беларуси и России. В четвертый соревновательный день участники разыграли награды в трех упражнениях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Илья Чергейко стал победителем в стрельбе из пневматической винтовки. У женщин лучший результат показала гостья из России, а наша Дарья Чуприс завоевала серебро. В национальном финале она смогла подняться на высшую ступень пьедестала почета, второе место заняла Елизавета Цыдик. Она не была в лидерах, но к концу финальной серии смогла показать достойный результат. Замкнула тройку сильнейших Алина Мазовка.

Дарья Чуприс, серебряный призер открытого чемпионата Беларуси по пулевой стрельбе: С россиянами было интересно очень пострелять. Мне понравилось. Да, я волновалась сильно, устала. Во втором финале уже волнение спало и я просто делала свою работу. Приятно, что много зрителей приходит. Чувствуется поддержка. Это всегда хорошо. И нет, это не отвлекает.

Елизавета Цыдик, серебряный призер чемпионата Беларуси по пулевой стрельбе:

В первую очередь мне нужно было исполнить свою технику, результат результатом, а техника техникой. Поэтому в самом начале я немножечко не до конца разобралась в себе, а потом уже в кучку потихоньку сложилась, поэтому получилось. Я очень довольна результатом, потому что поработала, постаралась, все-таки я поднялась сверху, чтобы занять второе место.

В скоростной стрельбе у мужчин бронзу завоевал наш Владимир Шолохов.