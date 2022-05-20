Почему наркобизнес стал таким доступным? Реальная переписка со злоумышленниками

Новости Беларуси. Более 4,5 тысяч уголовных дел об обороте наркотиков возбуждено в Беларуси в 2021 году. В 2022 году – более тысячи. Стремительно растет количество онлайн-магазинов, более 90 % запрещенных веществ продают именно через интернет. Как наркобизнес ломает жизни детям? Что втягивает в опасную игру? Куда ведет белая дорожка? Об этом рассказали в программе «Большой город».

Кристина Сущеня, СТВ:

Новость о том, что ликвидирован интернет-магазин по продаже психотропов, практически каждый день всплывает в сводках. Чтобы ликвидировать такое, представители МВД работают в связке со Следственным комитетом.

Андрей Гриб, заместитель начальника управления Следственного комитета по Минску:

К сожалению, в столице количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ возросло. Если за четыре месяца 2021 года было зарегистрировано 400 таких преступлений, то за аналогичный период текущего года – уже 473. Рост составил 15 %. Важно отметить, что не уменьшается количество лиц, умерших от потребления наркотиков. С каждым годом людей умирает все больше от этого зла. Особую обеспокоенность вызывает все большее вовлечение в преступную среду несовершеннолетних. Илона Волынец, СТВ:

Почему так происходит? Потому что идешь по городу и можешь увидеть откровенную рекламу. Нам наши телезрители прислали фотографии, где конкретно видно, что на зданиях написан адрес – пожалуйста, заходи. Понятно, что коммунальщики это потом закрасят, взрослые, может быть, это и проигнорируют, но дети из любопытства заглянут.

Кристина Сущеня:

Мы провели небольшой эксперимент. Зашли в один из Telegram-каналов. Можно выбрать вещества, удобный вам район, чтобы найти тот самый «клад». В этом же Telegram-канале было предложение о заработке, куда мы тоже написали. Предлагаю посмотреть, что нам ответили.

Илона Волынец:

Мы были в шоке от того, что это настолько доступно. Мгновенно нам ответили, нас почти трудоустроили. Как ликвидировать этот Telegram-канал? Как выйти на его создателей?

Александр Высоцкий, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:

Как велась переписка, как отвечал бот, то это чистейший обман. Магазин построил так маркетинг, который заманивает новых сотрудников на работу. При этом берется залог либо делается селфи с документом. При этом гарантируется всяческая безопасность. Но интернет-магазины всегда умалчивают, сколько задержали таких людей, которые находились у них на работе. Организатор этого магазина уже был задержан, причем за пределами Республики Беларусь, и сейчас находится в СИЗО Минска. Поэтому интернет-магазины расследуются центральным аппаратом Следственного комитета. Уголовные дела возбуждены на 130 человек. И это все закладчики. Но говорить только о закладчиках мало. Я уже упоминал, что это организованная преступность, где есть и администраторы, и операторы.