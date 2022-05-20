Слоним – жемчужина белорусского зодчества. Какие достопримечательности захватить на экскурсионном маршруте?

Издавна Слоним был многоконфессиональным. Россыпь храмов – галерея под небом. Большинство сотканы из кирпича-пальчатки. Костел Святого Андрея – один из старожилов. Деревянную жемчужину начали возводить в 1490-х по инициативе Казимира Ягеллона. Но войны и пожары не приказали жить.

При Огинском в 1775-м святыню облачили в камне. Виленское барокко Иоганна Глаубица – прекрасная песня. Еще один эксклюзив на религиозной карте – синагога 1642 года. Барокко с оборонительными чертами. Она была закрыта в 1939-м и переоборудована под склад мебели. Внутри сохранились фрески и не только.

Сергей Бурсевич, научный сотрудник Слонимского районного краеведческого музея имени И.И. Стабровского:

Пытаются как-то решить вопрос о том, чтобы восстановить эту синагогу, потому что она считается очень важной для евреев. Посередине зала стоит бима. Вот на биме всегда читал Тору раввин. Внизу еще одна розетка, она стоит над арон-кадеш – это углубление в полу, где хранилась Тора. Это тоже было очень важное и священное место.

Еще одно сокровище – Преображенский храм – кафедральный собор Слонима. Еще в XVI веке на этом месте была церковь, куда с верой приходили люди. История собора многострадальная: войны, гонения. К 1963-му святыня была разрушена. И лишь в 1990-е годы, благодаря священнику Виктору Боковцу и прихожанам, началось возрождение, чтобы мы отнесли сердечное обращение к Богу.

Дмитрий Семуха, протоирей, настоятель Свято-Троицкого собора:

Главной святыней Преображенского собора является икона Божьей Матери «Умягчение злых сердец». К ней претекают многочисленные верующие христиане с молитвенным обращением, чтобы Пресвятая Богородица умягчила наши сердца, избавила нас от гнева и злобы и даровала мир и любовь в нашем общении между собой.

И напоследок поспешите купить билеты в драмтеатр. Труппа блестящая. Старинный фундамент и не заштукатуренная кладка выдают 1900 год постройки. В 1980-х годах здание попало в аварийную обстановку. Но в 2014-м возвели новое.

Сергей Бурсевич:

Напротив мы видим Белостокский коммерческий банк в стиле модерн. Вот эта улица, наверное, самая короткая. Называется она Банковская, ее можно перемерить шагами.