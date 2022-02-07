Дорофеева на одном из предприятий Минска: трудно поверить, но я впервые выступаю прямо в цеху

Новости Беларуси. В Минске проходит культурно-патриотическая акция «Будущее в единстве», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Она посвящена референдуму. В рамках акции артисты белорусской эстрады подготовили концерт «Мы – белорусы». Площадкой стал рабочий цех предприятия по производству текстиля. Среди зрителей работники завода, которые в обеденный перерыв смогли насладиться творчеством отечественных исполнителей.

Светлана Яковенко, начальник химической лаборатории предприятия:

Конечно, это и сближает трудовой коллектив, и где-то поднимается энтузиазм, настроение у работников. Конечно, это всегда прекрасно.

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Беларуси:

Наверное, в это трудно поверить, но я впервые выступаю на предприятии, прямо в цеху. И понимаю, что трудовой коллектив только что с работы и тут же должен воспринимать музыку, наш позитив. Нам хочется просто донести людям, что мы вместе, что впереди нас ждут великие дела и каждому важно быть в гуще событий, которые важны для всей страны.

Галина Берестовая, председатель первичной профсоюзной организации предприятия:

Референдум – это наша Конституция, наша страна, наше будущее. У нас несколько раз диалоговые площадки проходили на базе нашего предприятия. И со стороны профсоюзных организаций было. Каждый ознакомлен и, я думаю, посчитает своим долгом принять участие в референдуме и отдать свой голос за будущее нашей страны.