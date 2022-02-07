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Дорофеева на одном из предприятий Минска: трудно поверить, но я впервые выступаю прямо в цеху

07 февраля 2022 17:58
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Новости Беларуси. В Минске проходит культурно-патриотическая акция «Будущее в единстве», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дорофеева на одном из предприятий Минска: трудно поверить, но я впервые выступаю прямо в цеху-1

Она посвящена референдуму. В рамках акции артисты белорусской эстрады подготовили концерт «Мы – белорусы». Площадкой стал рабочий цех предприятия по производству текстиля. Среди зрителей работники завода, которые в обеденный перерыв смогли насладиться творчеством отечественных исполнителей.

Дорофеева на одном из предприятий Минска: трудно поверить, но я впервые выступаю прямо в цеху-4

Светлана Яковенко, начальник химической лаборатории предприятия:
Конечно, это и сближает трудовой коллектив, и где-то поднимается энтузиазм, настроение у работников. Конечно, это всегда прекрасно.

Дорофеева на одном из предприятий Минска: трудно поверить, но я впервые выступаю прямо в цеху-7

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Беларуси:
Наверное, в это трудно поверить, но я впервые выступаю на предприятии, прямо в цеху. И понимаю, что трудовой коллектив только что с работы и тут же должен воспринимать музыку, наш позитив. Нам хочется просто донести людям, что мы вместе, что впереди нас ждут великие дела и каждому важно быть в гуще событий, которые важны для всей страны.

Дорофеева на одном из предприятий Минска: трудно поверить, но я впервые выступаю прямо в цеху-10

Галина Берестовая, председатель первичной профсоюзной организации предприятия:
Референдум – это наша Конституция, наша страна, наше будущее. У нас несколько раз диалоговые площадки проходили на базе нашего предприятия. И со стороны профсоюзных организаций было. Каждый ознакомлен и, я думаю, посчитает своим долгом принять участие в референдуме и отдать свой голос за будущее нашей страны.

Дорофеева на одном из предприятий Минска: трудно поверить, но я впервые выступаю прямо в цеху-13

Акция будет проходить две недели. За это время артисты с концертами посетят трудовые коллективы 34 предприятий и организаций города.

# Белорусские исполнители # общество # Ирина Дорофеева # Светлана Яковенко # Галина Берестовая # Фотофакт

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