«Страшно было выходить на улицу». Как в 90-х в Беларуси боролись с криминалом?

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Это центр Беларуси, начало всех дорог нашей страны. Отсюда мы и совершим телепутешествие, еще раз сделаем важные и робкие, будничные и смелые крокi незалежнасцi.

«Было всего три роты ОМОН». Как закалялась белорусская милиция в лихие 90-е – подробности здесь.

Ветер перемен сносит былой уклад привычного быта. Фундамент основ советского общества трещит, а наверху неразбериха, предательство, растерянность и даже страх. В таких условиях закалялась белорусская милиция. В начале 90-х, как в мартеновских печах, переплавляется привычная мораль.