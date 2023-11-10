«Страшно было выходить на улицу». Как в 90-х в Беларуси боролись с криминалом?
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Это центр Беларуси, начало всех дорог нашей страны. Отсюда мы и совершим телепутешествие, еще раз сделаем важные и робкие, будничные и смелые крокi незалежнасцi.
«Было всего три роты ОМОН». Как закалялась белорусская милиция в лихие 90-е – подробности здесь.
Ветер перемен сносит былой уклад привычного быта. Фундамент основ советского общества трещит, а наверху неразбериха, предательство, растерянность и даже страх. В таких условиях закалялась белорусская милиция. В начале 90-х, как в мартеновских печах, переплавляется привычная мораль.
Денис Чемоданов, заместитель начальника ГУБОПиК МВД Беларуси:
Люди видели, что в регионах действуют преступные группы. Безнаказанность приводила к тому, что на улицу вечером было небезопасно выходить.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
В те времена страх был. Особенно в некоторых районах Минска спокойно не пройдешь, к тебе обязательно кто-то прицепится. И со мной такие случаи были, приходилось давать отпор, откровенно скажу.
У заводов производственные связи нарушены, у людей работы нет. В магазинах и кошельках – шаром покати. Беларусь, страна научной и заводской интеллигенции, превращается в республику спекулянтов. Спортсмены, воины-афганцы, безработные и крепкие, самым быстрым социальным лифтом становится криминальная стезя. В стране было больше организованных преступных групп, чем районов.
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