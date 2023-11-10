Прямой эфир

«Страшно было выходить на улицу». Как в 90-х в Беларуси боролись с криминалом?

10 ноября 2023 19:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Это центр Беларуси, начало всех дорог нашей страны. Отсюда мы и совершим телепутешествие, еще раз сделаем важные и робкие, будничные и смелые крокi незалежнасцi.

«Было всего три роты ОМОН». Как закалялась белорусская милиция в лихие 90-е – подробности здесь.

Ветер перемен сносит былой уклад привычного быта. Фундамент основ советского общества трещит, а наверху неразбериха, предательство, растерянность и даже страх. В таких условиях закалялась белорусская милиция. В начале 90-х, как в мартеновских печах, переплавляется привычная мораль.

«Страшно было выходить на улицу». Как в 90-х в Беларуси боролись с криминалом?-1

Денис Чемоданов, заместитель начальника ГУБОПиК МВД Беларуси:
Люди видели, что в регионах действуют преступные группы. Безнаказанность приводила к тому, что на улицу вечером было небезопасно выходить.

«Страшно было выходить на улицу». Как в 90-х в Беларуси боролись с криминалом?-4

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
В те времена страх был. Особенно в некоторых районах Минска спокойно не пройдешь, к тебе обязательно кто-то прицепится. И со мной такие случаи были, приходилось давать отпор, откровенно скажу.

«Страшно было выходить на улицу». Как в 90-х в Беларуси боролись с криминалом?-7

У заводов производственные связи нарушены, у людей работы нет. В магазинах и кошельках – шаром покати. Беларусь, страна научной и заводской интеллигенции, превращается в республику спекулянтов. Спортсмены, воины-афганцы, безработные и крепкие, самым быстрым социальным лифтом становится криминальная стезя. В стране было больше организованных преступных групп, чем районов.

Подробности в видео.

# Государственная политика # общество # Евгений Пустовой # Денис Чемоданов # Алексей Богданов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Проводила больше времени. Может ли няня заменить ребёнку родителей?
10 ноября 2023 18:51

Проводила больше времени. Может ли няня заменить ребёнку родителей?

Гигин: «Должна быть обеспечена конкуренция партий на патриотической основе»
10 ноября 2023 18:14

Гигин: «Должна быть обеспечена конкуренция партий на патриотической основе»

Хочется идти в бой и отстаивать интересы Беларуси! О чём рассказали главы партий на встрече с Лукашенко?
10 ноября 2023 18:01

Хочется идти в бой и отстаивать интересы Беларуси! О чём рассказали главы партий на встрече с Лукашенко?