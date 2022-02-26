«Стране нужны перемены». Как голосуют на референдуме жители агрогородка Валевачи

Новости Беларуси. В выходной активность голосующих ожидаемо выросла. Жители агрогородка Валевачи освободились от работы и пришли на участок в местном сельсовете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как отмечают наблюдатели, эта кампания проходит активно, люди приходят с позитивным настроением. В стране сильная политика по части социальной поддержки. Это особенно заметно в сельской местности. Тем не менее перемены – это всегда хорошо.

Сергей Суша, наблюдатель участковой комиссии валевачского участка для голосования:

На сегодняшнее утро было у нас где-то более 40 %. Люди сами идут и с детьми, и с настроением. Замечаний нет, все проходит в соответствии с Избирательным кодексом. Референдум нужен был, потому что нужно было реагировать на все вот эти вопросы. Очень много новых статей, которые сегодня должны иметь место и сыграть роль для будущего нашего поколения, для будущего страны.

Вадим Бачило, житель агрогородка Валевачи:

Стране нужны перемены, изменения, много в стране должно быть. Ребенок с нами всегда: на стройке – бригадир, контролер, всегда с нами. Еще с 22 января различные акции в поддержку референдума проводили общественные организации страны. Не остались они в стороне и 26 февраля. Символичные подарки вручали многодетным семьям, молодежи и первому проголосовавшему с утра.

Лидия Щетинко, председатель Червенской районной организации БСЖ:

Мы стараемся нашим избирателям действительно принести мгновения радости и удовольствия, чтобы этот день запомнился на долгие-долгие годы. Конечно же, одна из акций для впервые голосующих.

Мария Потапенко, председатель районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Это будет старт в его жизни, будущей карьере, в его будущей семье, которую он обязательно создаст, и, в конце концов, в будущее всей страны.