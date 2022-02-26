Лукашенко заявил о готовности содействовать миру в Украине: «Главное, чтобы не гибли люди. Близкие нам люди»

Новости Беларуси. В «Раубичах» Президент посетил соревнования среди юношей и молодежи по биатлону и лыжным гонкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общаясь с журналистами, Президент не ограничился ответами на вопросы, которые касались спорта. Украина. Александр Лукашенко подчеркнул, что нужно остановить этот конфликт, пока это возможно. Беларусь готова предоставить площадку для мирных переговоров. «Главное, чтобы не гибли люди. Близкие нам люди, близкая нам страна», – резюмировал Президент.