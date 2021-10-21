В Минске меняют подход к ревакцинации от коронавируса. Когда теперь будут прививать повторно?

Новости Беларуси. В некоторых поликлиниках Минска против COVID-19 вакцинировано более половины граждан старшего возраста и пациентов с хроническими заболеваниями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В некоторых поликлиниках Минска против COVID-19 вакцинировано более половины граждан старшего возраста и пациентов с хроническими заболеваниями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Кроме того, в столице изменили подход к ревакцинации. Теперь повторную прививку от коронавируса будут делать через полгода либо год после прохождения полного курса. Все будет зависеть от состояния здоровья пациента, наличия или отсутствия хронических заболеваний.
В столице первым компонентом вакцины уже привиты около 500 тысяч минчан, вторым – почти 410 тысяч. Что касается масочного режима, соблюдать респираторный этикет рекомендуется в местах массового скопления людей, на улице носить маску не обязательно.