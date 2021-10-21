Прямой эфир

В Минске меняют подход к ревакцинации от коронавируса. Когда теперь будут прививать повторно?

21 октября 2021 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В некоторых поликлиниках Минска против COVID-19 вакцинировано более половины граждан старшего возраста и пациентов с хроническими заболеваниями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.   

В Минске меняют подход к ревакцинации от коронавируса. Когда теперь будут прививать повторно?-1

Кроме того, в столице изменили подход к ревакцинации. Теперь повторную прививку от коронавируса будут делать через полгода либо год после прохождения полного курса. Все будет зависеть от состояния здоровья пациента, наличия или отсутствия хронических заболеваний.  

В Минске меняют подход к ревакцинации от коронавируса. Когда теперь будут прививать повторно?-4

В столице первым компонентом вакцины уже привиты около 500 тысяч минчан, вторым – почти 410 тысяч. Что касается масочного режима, соблюдать респираторный этикет рекомендуется в местах массового скопления людей, на улице носить маску не обязательно.  

# Вакцинация # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Подсветка, которая меняет цвет, и панорамные лифты. Какими будут новые станции метро?
21 октября 2021 13:55

Подсветка, которая меняет цвет, и панорамные лифты. Какими будут новые станции метро?

Это один из самых популярных человеческих страхов. Чего чаще всего боятся люди?
21 октября 2021 13:53

Это один из самых популярных человеческих страхов. Чего чаще всего боятся люди?

Сергеенко о проекте Конституции: работа очень серьёзная. Но, думаю, к декабрю выйдем на всенародное обсуждение
21 октября 2021 13:50

Сергеенко о проекте Конституции: работа очень серьёзная. Но, думаю, к декабрю выйдем на всенародное обсуждение