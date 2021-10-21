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Подсветка, которая меняет цвет, и панорамные лифты. Какими будут новые станции метро?

21 октября 2021 13:55
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Новости Беларуси. Новые станции метро впервые оборудуют панорамными лифтами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Уже подготовлены проекты по возведению третьей очереди Зеленолужской линии.  

Подсветка, которая меняет цвет, и панорамные лифты. Какими будут новые станции метро?-1

Принципы строительства новой ветки подземки остаются неизменными: компактно, стильно и экономично. Так, станции «Проспект Победителей», «Переспа» и «Комаровская» будут колонными и иметь только один центральный вестибюль с двумя входными группами. Платформы впервые оборудуют панорамными лифтами, обустроят безбарьерную среду.  

Подсветка, которая меняет цвет, и панорамные лифты. Какими будут новые станции метро?-4

Неординарный подход и в отделке станционных комплексов. Здесь применят лицевой тонированный бетон с динамичной подсветкой, которая будет изменять цвет в течение дня.  

# Минское метро # общество # Фотофакт

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