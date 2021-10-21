Подсветка, которая меняет цвет, и панорамные лифты. Какими будут новые станции метро?

Новости Беларуси. Новые станции метро впервые оборудуют панорамными лифтами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Уже подготовлены проекты по возведению третьей очереди Зеленолужской линии.
Новости Беларуси. Новые станции метро впервые оборудуют панорамными лифтами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Уже подготовлены проекты по возведению третьей очереди Зеленолужской линии.
Принципы строительства новой ветки подземки остаются неизменными: компактно, стильно и экономично. Так, станции «Проспект Победителей», «Переспа» и «Комаровская» будут колонными и иметь только один центральный вестибюль с двумя входными группами. Платформы впервые оборудуют панорамными лифтами, обустроят безбарьерную среду.
Неординарный подход и в отделке станционных комплексов. Здесь применят лицевой тонированный бетон с динамичной подсветкой, которая будет изменять цвет в течение дня.