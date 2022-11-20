«Стоит задача эту цифровизацию расширить». Какие поручения дал Президент в ПВТ и всё ли так гладко в IT?

Новости Беларуси. 22 сентября 2005 года Президент Беларуси подписал Декрет «О Парке высоких технологий». И уже спустя год в ПВТ появились первые компании-резиденты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Перспектива на вырост еще тогда стала двигателем белорусской цифровой индустрии. «Кремниевая долина Восточной Европы», «Мировой центр разработок искусственного интеллекта», «Рай для программистов» – лишь некоторые оценки Беларуси со стороны авторитетных иностранных СМИ. ПВТ 1.0 – первый этап развития, своеобразная IT-десятилетка. За это время основной моделью работы компаний был аутсорсинг – создание программных продуктов по техническому заданию клиента с передачей ему всех прав на этот продукт.

А вот пять лет назад белорусский Gарк вышел на новый уровень. Эпоха ПВТ 2.0. И снова этот переход не обошелся без поддержки Александра Лукашенко. Тогда глава государства подписал восьмой Декрет «О развитии цифровой экономики». Тогда бизнес-сообщество и иностранные эксперты назвали его поистине революционным. Декрет сформировал условия для продуктовой модели бизнеса: IT-компании создают собственные продукты и продвигают их широкому кругу потребителей. Таким образом Минск стал магнитом для айтишников и бизнеса со всего мира. Всего за пять лет с момента принятия цифрового декрета количество резидентов Парка выросло в пять раз и увеличилось со 192 до 1 065. Белорусские айтишники рассказали об «умном» домофоне. Сколько стоит разработка и как она облегчит жизнь? Подробности здесь.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Белорусский ПВТ в медиалентах появлялся под разными инфоповодами. Ему то пророчили золотые горы, то тотальный крах. Но это эмоции, а на деле и в год глобального кризиса сферы наш ПВТ показывает неплохой финансовый результат. Остальное – детали. Последние пять лет IT-кластер работает по восьмому декрету Президента в условиях беспрецедентных бизнес-преференций. Результат – больше тысячи компаний, свыше 4 % ВВП и около 30 % экспорта услуг страны. Он основательно закрепился в списке национальных брендов и вышел на рекордный показатель экспорта в 2021 году – больше 3 миллиардов долларов. Но сказать, что все безоблачно и гладко, нельзя. Впрочем, как и везде в мире.

Кирилл Залесский, заместитель директора администрации ПВТ:

IT-гиганты сокращают свой персонал тысячами и десятками тысяч людей. Безусловно, в определенной степени такое положение вещей влияет и на белорусскую IT-отрасль. Около 90 % всех доходов Парка – экспорт, а значит, это ежедневные взаимодействия с заказчиком, ежедневные международные контакты. Соответственно, та ситуация, которая происходит на глобальных рынках, не может не оказывать влияние и на нас.

На фоне бушующей инфляции, экономического и политического раздрая компании разных стран сокращают бюджеты на IT-проекты, ужимается штат разработчиков. Нагрузка на тех, кто остался, растет, а уволенные программисты мигрируют в поисках места под солнцем. Отголоски этих процессов доносятся и до Беларуси, отрасль перестраивается, адаптируется, ищет выходы. Но мировая IT-турбулентность – явление, говорят эксперты, временное. Чего не скажешь о ставке на развитие высоких технологий в Беларуси. Это шаг без плана «Б». Еще недавно интернет-эксперты строили догадки, мол, после выступлений айтишников в 2020-м к Парку Александр Лукашенко охладеет. Станет ли отказываться от технологий будущего Президент? Политически мудрый ответ – нет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сотрудники ПВТ проявили себя, мягко говоря, не с лучшей стороны. И, конечно, в обществе в большинстве своем присутствует некая настороженность в этом отношении. Настало время снять какие-то ненужные нам нюансы с функционированием ПВТ (подробности здесь). Процессоры для промышленных систем, программы для госорганов, энергетики, транспорта и медицины. Работать не только на валютную прибыль для страны, но и на цифровую локализацию – задача, продиктованная геополитикой.