Аграрии – люди, которые «сделали нашу страну». Игорь Брыло поздравил тружеников с профессиональным праздником
Новости Беларуси. Весь год вместе с аграриями мы радовались каждому караваю, который символизировал очередную сельхозпланку по намолоту. И вот, аккурат к празднику, 20 ноября отмечают День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса – общереспубликанский намолот, который составил более 10,5 миллиона тонн зерна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. То есть на каждого белоруса больше чем тонна урожая. За сытость можно не волноваться. Ну и это особо ценно, когда на глобальном уровне отчетливо маячит голод.
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Получился рекордный урожай, заслуживают эти люди уважения. Но дело в том, что задрана планка очень серьезная. Я уже начинаю думать о следующем году, потому что будет не совсем правильно, если мы ее снизим. Такой результат достигнут гроссмейстерский, но надо его держать. Удержать и стать лидером или чемпионом можно, а вот остаться на плаву на первом месте – это уже очень серьезно.
Я просматривал фотографии первых «Дажынак», которые были. На некоторых в 1990-е годы уже участвовал как ветеринарный врач, как работник сельского хозяйства. И я подумал об одной вещи: те люди, которые тогда выходили на обычные деревянные помосты, в кирзовых сапогах (я по фотографиям смотрел), они даже, наверное, не понимали, какое зарождалось торжественное мероприятие.
Изюминка этого, что глава государства принял решение лично поприветствовать тружеников агропромышленного комплекса именно в канун праздника нашего профессионального. Доярки, трактористы, механизаторы – больше половины каждой делегации – простые люди, которые, наверное, первый раз в жизни во Дворце этом находятся. Конечно, отдаем дань уважения этим людям. Они прежде всего сделали свою страну и обеспечили продовольственную безопасность. Поэтому что я могу пожелать этим людям, я их вижу практически каждый день, мы общаемся с ними – крепкого-крепкого здоровья, профессионализма, удачи, благополучия. И, конечно, мирного неба над нашей прекрасной страной.
20 ноября в Беларуси отмечают День работников сельского хозяйства. Аграриев поздравил Президент. Подробности здесь.